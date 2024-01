A partir do próximo dia 22 de janeiro, o Globoplay, serviço de streaming da Globo, vai disponibilizar as primeiras novelas do projeto ‘Fragmentos’, que pretende trazer folhetins incompletos e prejudicados em sua transmissão original.

O Rebu (1974), Estúpido Cupido (1976), Chega Mais (1980) e Coração Alado (1980), são os primeiros títulos confirmados para estrear no catálogo, mas estarão poucos capítulos originais a serem assistidos pelos assinantes. Além destes, Sol de Verão (1982) , por exemplo, possui apenas 8 dos 137 episódios originais, disponibilizados no acervo.

Curiosamente, o Globoplay tomou uma decisão importante sobre as novelas censuradas da Globo no período da Ditadura Militar (1964-1985) no Brasil: Roque Santeiro (1975) e Despedida de Casado (1977), chegaram a ter seus primeiros capítulos gravados, mas não poderão ser vistos pelo público nem tão cedo.

"Os projetos Fragmentos e Resgate preveem a publicação de novelas que foram exibidas pela Globo e que têm capítulos preservados no acervo. As duas novelas não estão previstas nos projetos", afirmou Erick Brêtas, diretor do Globoplay, em julho de 2023.

O post Globo toma decisão sobre resgate de novelas censuradas na Ditadura para o Globoplay foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.