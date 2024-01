Cauã Reymond presta homenagem ao elenco de ‘Terra e Paixão’

Cauã Reymond, ator, nesta sexta-feira (19), numa rede social, prestou uma linda homenagem aos colegas de elenco de Terra e Paixão que exibirá o último capítulo hoje.

‘Foi um trabalho intenso’

Em vídeo com um compilado de fotos e vídeos dos parceiros, o ator comentou: "Hoje chega ao fim um ciclo de histórias que foram tão especiais pra nós e pro público. #TerraEPaixão termina com a sensação boa de dever cumprido, de ter entregue uma novela especial e que vai ser muito lembrada. Foi um trabalho intenso, mas muito divertido também. Obrigado a todas e todos que estiveram com a gente em frente, por trás das câmeras e nos assistindo. Fica de olho que mais tarde tem o capítulo final e tá incrível", disse.

Nos comentários, vários artistas do elenco devolveram o carinho para o ator. "É uma hora estar ao seu lado. Aprender com você. Gratidão por acolher desde o início […]", comentou Amaury Lorenzo. "Minha ficha ainda não caiu. Que permaneça assim; já que quando cair, a dor da saudade será imensa", revelou Barbara Reis. "Gratidão a todos", disparou Gloria Pires.

Em entrevista no Encontro na última terça-feira (16), Cauã Reymond comentou que passou mal na última cena da trama de Walcyr Carrasco.

