Surge nova denúncia contra Depardieu na França por agressão sexual

Uma decoradora denunciou Gerard Depardieu na sexta-feira (23) por uma suposta agressão sexual durante uma filmagem em Paris em 2021, indicou à AFP sua advogada Carine Durrieu-Diebolt, em uma nova denúncia contra o astro do cinema francês.

A denúncia por agressão sexual, assédio sexual e ofensas sexistas remontam a fatos ocorridos em 2021, durante a rodagem do filme "Les Voles Verts" de Jean Becker, segundo a advogada, que confirmou a informação revelada pela Mediapart.

Segundo o relato da denunciante, chamada Amélie e de 53 anos, na Mediapart, o ator fez comentários indecentes sobre ela e depois a "agarrou brutalmente" e "subiu pela cintura, pela barriga, até os peitos".

Os seguranças do ator teriam interrompido a agressão denunciada.

O meio digital assegura que outra mulher - Sarah, 33 anos e terceira assistente de direção - também acusa Depardieu de ter tocado "os peitos e as nádegas" dela por duas vezes em agosto de 2021 em Paris.

Em dezembro de 2020, a Justiça indiciou Depardieu, de 75 anos, por uma suposta agressão sexual à atriz Charlotte Arnould, que denunciou, em agosto de 2018, dois estupros na casa do ator em Paris.

No final de dezembro, a Justiça arquivou a denúncia da atriz Hélène Darras, que o acusava de tê-la agredido sexualmente durante uma filmagem em 2007, pelos fatos terem prescrito.

Esse mês, a jornalista e escritora espanhola Ruth Baza anunciou que apresentou na Espanha uma denúncia contra o artista por estupro, por fatos supostamente ocorridos em Paris em 1995.

As repetidas acusações contra Depardieu se tornaram uma frente da guerra cultural na França, dividindo o mundo do cinema e colocando frente a frente os grupos feministas e os defensores do ator.