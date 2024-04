O drible da música popular

Hoje, em memória aos 60 anos do golpe militar, o Clube do Choro será palco do show É preciso estar atento e forte, com a banda Passo Largo. O show terá a participação especial do violonista Manassés de Sousa. Idealizado pela produtora Tita Lyra, o título faz alusão ao período duro da história iniciado com o golpe militar de 1964. O evento traz por meio da música a reflexão sobre os 60 anos do golpe militar no Brasil, que instaurou a censura e permaneceu no país por mais de 20 anos. "A ideia é mostrar a importância das pessoas refletirem sobre a consolidação democrática no país por meio das músicas que foram censuradas durante os 21 anos da ditadura militar", declara Tita.

Todos os integrantes que participarão do evento interpretam de maneira visceral as canções, que são conhecidas por grande parte do público. O repertório inclui canções de Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Geraldo Vandré, Ivan Lins, Gonzaguinha, Raul Seixas e Belchior.

Músicas como Roda Viva, Divino Maravilhoso, Apesar de você e O bêbado e a equilibrista estão entre as selecionadas, representando os sentimentos de revolta e resistência durante o regime autoritário.

Tita ressalta que a parte mais complexa do projeto foi na escolha do repertório para o espetáculo. "Inicialmente, a lista tinha cerca de 40 músicas emblemáticas que foram censuradas durante o regime militar. Após debates com o diretor musical e os cantores envolvidos no projeto, chegaram a um repertório final com 23 músicas."

O guitarrista e diretor musical, Marcos Moraes, acredita que o repertório é constituído por obras-primas produzidas pelos nossos artistas: "É um repertório belíssimo com músicas de riqueza melódica harmônica e uma poesia ímpar que, não sei se há em outra parte do mundo alguma outra nação conseguiu produzir músicas com esse brilho que nós temos aqui no Brasil."

