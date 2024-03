Camerata Centro-Oeste faz concerto com spalla da Osesp neste sábado

Criada por um grupo de músicos jovens que queriam mais espaço para praticar e para tocar em público, a Camerata Centro-Oeste se apresenta, hoje, na Igreja Presbiteriana de Brasília com um repertório especialmente pensado para o violinista Emmanuele Baldini. Spalla da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) e regente da Orquestra Sinfônica do Conservatório de Tatuí (SP), Baldini é um destaque na cena da música clássica brasileira e o convidado solista da pequena orquestra brasiliense. "É uma referência tanto no ensino quanto na performance do violino no Brasil. E tem um repertório dedicado à sonoridade do violino", explica o violoncelista Calebe Alves, um dos fundadores da camerata.

No repertório do concerto de hoje estão três peças escolhidas por terem sido compostas especialmente para a formação camerata, que é uma orquestra de cordas — sem metais, percussão ou sopro — e integrada por 21 músicos. "Por ter uma característica diferente, ela não tem a mesma sonoridade de uma orquestra tradicional. É uma sonoridade menos agressiva, que funciona também em espaços pequenos", explica Calebe.

Duas peças de Félix Mendelssohn formam o repertório de hoje: Sinfonia nº 10 e o Concerto em Ré Menor para violino e orquestra de cordas. "Escolhemos essas peças porque foram compostas em momentos próximos e para a mesma formação camerística. Sinfonia escrita para uma orquestra pequena é uma coisa não muito usual no período do Mendelssohn, então a gente decidiu experimentar essa sonoridade", diz Calebe.

A última peça é a Suíte Holberg, de Edvard Grieg, um conjunto de danças típicas inspiradas no mesmo formato de músicas do período barroco. "Só que, no período barroco, normalmente, as danças eram escritas para um ou dois instrumentos. O compositor experimentou escrever esse modelo para uma orquestra de câmara", avisa Calebe.

Fundada em 2021, a Camerata Centro-Oeste é formada por músicos de Brasília, Rio de Janeiro, Amazonas, Paraná, Santa Catarina e Pará. Todos moram no Distrito Federal e se conheceram em eventuais apresentações pela cidade. "Decidimos montar a camerata por causa dessa afinidade que foi gerada", conta Calebe, que veio de Manaus, onde tocou na Orquestra Jovem do Estado e na Orquestra Barroca do Amazonas.

Camerata Centro-Oeste

Hoje, às 16h, na Igreja Presbiteriana de Brasília (Entrequadra 313/314 Sul). Entrada gratuita.