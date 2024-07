4 filmes e séries imperdíveis que estreiam no Max em julho

O catálogo do Max está repleto de novidades imperdíveis para o mês de julho. Começando com “Godzilla e Kong: O Novo Império”, um dos filmes de ação/ficção-científica mais aguardados pelos assinantes, e novos episódios da série “Franjinha e Milena: Em Busca da Ciência”, baseada nos personagens em quadrinhos de Maurício de Souza.

Para os amantes de reality show, na metade do período estreia “Muquiranas Brasil”, primeira versão brasileira do doc-reality sobre pessoas extremamente avarentas. Para os fãs de suspense/romance – ou que gostam de acompanhar a atriz Kristen Stewart –, há o filme “Love Lies Bleeding – O Amor Sangra”, com 94% de aprovação pela crítica especializada no site “Rotten Tomatoes”.

A seguir, confira mais informações sobre as produções!

1. Godzilla e Kong: O Novo Império (04/07)

“Godzilla e Kong: O Novo Império” narra uma nova etapa na história dos monstros, que se unem para salvar o mundo (Imagem; Reprodução digital | Toho e Warner Bros. Pictures)

Dirigido por Adam Wingard, “Godzilla e Kong: O Novo Império” narra um novo capítulo na história desses icônicos personagens. Após se enfrentarem em “Godzilla vs Kong”, os dois se unem contra uma ameaça mortal no mundo dos humanos. A trama também mergulha na história da Ilha da Caveira e nas origens da Terra Oca, explorando a antiga batalha de Titãs que forjou esses seres inigualáveis e os ligou à humanidade.

2. Franjinha e Milena: Em busca da ciência (08/07)

“Franjinha e Milena: Em busca da ciência” acompanha as novas aventuras dos personagens de Maurício de Souza (Imagem; Reprodução digital | Discovery Kids Brasil)

Após uma primeira temporada repleta de emoções e aventuras, “Franjinha e Milena: Em Busca da Ciência” retorna com mais uma história de invenções e curiosidades. Na segunda temporada da série, Franjinha, Milena e o cachorrinho Bidu vivem novas experiências e conhecem novos personagens, como o Dudu, um pequeno garoto que acha que o trio está em contato com alienígenas. A hipótese parece irreal, mas leva o menino a crer nisso após os colegas, sem ele saber, serem selecionados para um desafio para construir um ecossistema capaz de existir em Marte.

3. Muquiranas Brasil (18/07)

“Muquiranas Brasil” é um reality que acompanha 14 pessoas obcecadas por dinheiro morando em uma mesma casa e competindo para ver quem consegue viver com o menor orçamento possível (Imagem; Reprodução digital | Discovery e Endemol Shine Brasil)

Em “Muquiranas Brasil”, o público acompanha 14 pessoas obcecadas por economizar dinheiro. Durante o programa, os participantes são desafiados a viverem juntos em uma casa enfrentando diversas provas e situações, em que devem mostrar toda a sua criatividade e habilidade para economizar. O objetivo é identificar quem consegue sobreviver com o menor orçamento possível, sem abdicar do conforto e qualidade de vida. Além das tarefas semanais, os participantes recebem dicas de especialistas financeiros e sustentáveis que avaliam as suas estratégias. Toda semana serão disponibilizados dois episódios da trama.

4. Love Lies Bleeding – O Amor Sangra (19/07)

“Love Lies Bleeding – O Amor Sangra” conta a história de um romance entre duas mulheres, cercado por vingança e desejo (Imagem; Reprodução digital | A24)

Estrelado por Kristen Stewart e Katy O’Brian, “Love Lies Bleeding – O Amor Sangra” é um romance ambientado na década de 80 que acompanha a vida da gerente de academia Lou, que acaba se apaixonado por Jackie, uma fisiculturista ambiciosa que viaja até Las Vegas em busca de seu sonho. Vivendo um avassalador romance, a vida das duas muda quando elas são puxadas para dentro da confusa história da família criminosa de Lou, resultando em uma trama repleta de vingança e desejo. O elenco também conta com atores como Dave Franco, Jena Malone e Anna Baryshnikov.