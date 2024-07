5 receitas saudáveis e deliciosas com brócolis

Os vegetais são essencias para uma alimentação saudável e equilibrada, pois oferecem muitos benefícios para a saúde. O brócolis, por exemplo, é altamente nutritivo, ajuda na digestão e a fortalecer o sistema imunológico, além de ser uma excelente fonte de fibras, auxiliando na redução do colesterol ruim (LDL).

“As fibras presentes nos alimentos ajudam a manter o corpo em equilíbrio. Absorvem excessos e ajudam a eliminar as toxinas. Previnem a constipação e doenças relacionadas ao intestino, ajudam na perda de peso e na prevenção de doenças cardiovasculares”, explica a nutricionista Fernanda Sobral.

Pensando nisso, selecionamos 5 receitas deliciosas e nutritivas com brócolis para você incluir na dieta!

Tiras de bife com brócolis

Ingredientes

500 g de alcatra cortada em tiras

cortada em tiras 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

Floretes de 1 brócolis

20 ml de vinagre de arroz

1 colher de sopa de amido de milho

1 xícara de chá de caldo de legumes

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a carne e tempere com sal, pimenta-do-reino e vinagre de arroz. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a carne e refogue até perder a cor avermelhada. Em um recipiente, dilua o amido de milho no caldo de legumes. Acrescente o brócolis à panela com a carne e misture. Adicione o caldo de legumes e cozinhe até o legume ficar macio. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Torta de brócolis com frango

Ingredientes

Floretes de 1 brócolis cozido

1 xícara de chá e cenoura descascada, picada e cozida

descascada, picada e cozida 3 xícaras de chá de frango cozido e desfiado

1/2 cebola descascada e picada

1 clara de ovo

2 colheres de sopa de creme de ricota

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o brócolis, o frango e a cebola e bata até obter uma consistência homogênea. Junte a clara de ovo, o sal e a pimenta-do-reino e bata novamente para incorporar. Unte um refratário com azeite, disponha metade da massa e cubra com a cenoura e o creme de ricota. Finalize com o restante da massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Brócolis com alho ao forno

Ingredientes

Floretes de 1 brócolis

2 dentes de alho descascados e amassados

descascados e amassados 1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque o brócolis e o alho e misture. Em um recipiente, misture o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Regue os brócolis com a mistura e leve ao forno preaquecido a 200°C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Hambúrguer de brócolis (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)

Hambúrguer de brócolis

Ingredientes

Floretes de 1 brócolis picados

2 ovos

1 xícara de chá de farelo de aveia

1 cebola descascada e picada

1 xícara de chá de sementes de gergelim

Sal a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os floretes de brócolis e os ovos e misture. Adicione o farelo de aveia, a cebola, o gergelim e o sal e mexa para incorporar. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de uma bolinha e achate com as mãos. Repita o processo com toda a massa e coloque os hambúrgueres em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar, virando na metade do tempo para assar os dois lados. Sirva em seguida.

Farofa de brócolis

Ingredientes

1 ovo

Floretes de 1 brócolis

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

50 g de farinha de mandioca

Água

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o brócolis, cubra com água e leve ao fogo médio até ficar macio. Desligue o fogo e escorra a água. Aguarde esfriar e pique os floretes. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o ovo e cozinhe por 8 minutos. Junte o brócolis e a farinha de mandioca e mexa até a farinha ficar levemente dourada. Desligue o fogo, tempere com sal e sirva em seguida.