Lily Allen lança perfil no OnlyFans dedicada aos seus pés

A cantora Lily Allen anunciou nesta terça-feira (2) que abriu uma conta na plataforma OnlyFans dedicada à fotos dos seus pés. Os interessados pagarão £8 (cerca de R$ 57 no câmbio atual) por mês.

De acordo com o Mail Online, Lily abriu uma conta chamada FTSE500, dias depois de brincar que poderia “ganhar muito dinheiro vendendo conteúdo para pés”.

A hitmaker de Smile já postou seis fotos de seus pés para seus assinantes do Only Fans verem. Para iniciar a divulgação da página, Allen foi aos stories de sua conta oficial no Instagram para anunciar a novidade.

“Ela conseguiu!”, escreveu a cantora com um emoji risonho, antes de brincar: “O que isso vai fazer com meu algoritmo?” “Se você não ouvir o podcast #missme no @bbcsounds… todo esse post vai parecer muito estranho”, acrescentou.

A ideia de criar uma conta sobre seus pés veio depois que Lily Allen revelou em um podcast que eles eram “altamente avaliados online”.

“Tenho uma senhora que vem fazer minhas unhas e me informou que tenho cinco estrelas no WikiFeet, o que é bastante raro”, disse ela à co-apresentadora e amiga Miquita Oliver. “Mas sim, meus pés são bem avaliados na internet.”

Cantora revelou forma perigosa que achou “mais fácil” para fazer música

Lily Allen revelou em uma recente entrevista ao The Observer a forma – um tanto perigosa – que acreditou ser “mais fácil” para fazer música.

A artista está sóbria há quase cinco anos depois de abandonar as drogas em 2019, mas agora ela admite que descobriu que algumas substâncias eram eficazes para fazê-la se sentir mais livre quando estava compondo músicas.

“As drogas e o álcool foram muito bons em abafar minha crítica interior”, iniciou Lily Allen. Quando você usa cocaína, você acha que todas as suas ideias são brilhantes e precisam ser compartilhadas”.

Lily também contou como tem trabalhado em novas canções, acrescentando: “Tenho cerca de 100 delas!”.

Allen, que é casada com o ator David Harbor, de Stranger Things, também lamentou a falta de apresentações ao vivo: “Sinto muita falta daqueles momentos extremos. Como se eu sentisse falta de estar no palco Pyramid em Glastonbury e me apressar. Eu sei que nunca mais vou passar por isso e há uma tristeza que vem com isso. Mas estou estabilizada. Não estou mais passando por longos e terríveis períodos de desespero absoluto”, concluiu.

Para cantora, filhas arruinaram sua carreira Lily Allen resolveu explicar sobre seu afastamento da indústria musical.

Em uma entrevista ao podcast Radio Times, que aconteceu há uma semana, a dona de sucessos com Not Fair, Smile, Fucky You e The Fear surpreendeu ao revelar o porquê de não estar ativa na música nos últimos tempos.

Ela atribui tal fato às suas filhas, de 10 e 12 anos. “Minhas filhas arruinaram minha carreira”, disse a artista.

“Quando se trata de carreira, nunca tenho uma estratégia de fato, mas, sim, minhas filhas arruinaram minha carreira”, disse Lily Allen ao Radio Times.

Mas ponderou: “Eu as amo e elas me completam, mas em termos de estrelato pop, arruinaram tudo.” E continuou: “Realmente me irrita quando as pessoas dizem que você pode ter tudo porque, francamente, você não pode. Algumas pessoas escolhem a carreira em vez dos filhos e essa é uma prerrogativa delas.”

O último trabalho de estúdio de Lily Allen é No Shame, lançado em 2018.