Pink cancela show na Suíça por motivos de saúde

A estrela pop Pink cancelou seu show que realizaria na cidade de Berna, na Suíça, nesta quarta-feira (3). Seria a apresentação da turnê Summer Carnival no Wankdorf Stadium, mas a artista foi forçada a cancelar a apresentação por “conselho médico” depois de passar por um “exame médico completo”.

“É com grande pesar que cancelamos o show de Pink desta quarta-feira, 3 de julho, no Wankdorf Stadium, em Berna. Devido a doença e após um exame médico minucioso, a apresentação deverá ser cancelada por recomendação médica. Infelizmente, o show não pode ser remarcado devido ao planejamento atual da turnê”, disseram os promotores do show, em um comunicado.

“Lamentamos profundamente as circunstâncias e agradecemos a compreensão. Desejamos a Pink uma recuperação rápida e completa”, concluíram.

O próximo show de Pink está programado para o próximo sábado (6) em Copenhague, na Dinamarca.

Em 2023, a hitmaker de Get The Party Started, que faz aeróbica voadora durante seus shows, também se viu obrigada a cancelar shows devido a “problemas médicos familiares” e sua própria “infecção respiratória” na América do Norte.

Além disso, Pink também teve que cancelar um show em Arlington depois de sofrer uma infecção sinusal.

Cantora lançou a versão deluxe do álbum ‘Trustfall’

A cantora e compositora pop P!nk lançou em dezembro do ano passado a aguardada versão deluxe de Trustfall, nas plataformas digitais pela Sony Music, via RCA Records.

A Tour Deluxe Edition apresenta seis gravações ao vivo de sua turnê Summer Carnival Stadium 2023, que bateu o recorde e vendeu quase 3 milhões de ingressos em todo o mundo, incluindo singles como What About Us, When I Get There e Cover Me in Sunshine, com a participação de sua filha Willow Sage Hart, além de covers de No Ordinary Love, de Sade, e Nothing Compares 2 U, de Sinead O’Connor, com Brandi Carlile.

O pacote deluxe também apresenta dois novos singles, incluindo o já lançado Dreaming, uma colaboração com Marshmello e Sting.