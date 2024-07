Sophie Charlotte ganha prêmio APCA de Melhor Atriz  

Na última terça-feira (2), a atriz Sophie Charlotte subiu ao palco do Prêmio APCA (Associação Paulista dos Críticos de Artes) para receber o troféu de Melhor Atriz.

“Recebi o prêmio APCA , de melhor atriz de televisão pela Maíra em Todas as Flores. E foi impossível não lembrar de todo o processo da novela, das minhas parceiras geniais Regina Casé, Leticia Colin e Mariana Sousa Nunes. Toda a equipe técnica, de direção, camareiras, câmeras, caracterização, arte produção, elenco… tantas pessoas!”, agradeceu no Instagram.

“Quero dedicar esse prêmio a três mulheres incríveis! Nathalia Santos, Camila Araújo e Moira Braga. Amo vocês e nunca vou conseguir agradecer por tudo que vivemos no processo dessa novela. Vocês estão no meu coração! Estou muito feliz”, celebrou a atriz.

Vale lembrar que Sophie estava acompanhada por Xamã, seu par romântico em Renascer. Durante o discurso da atriz, ele aproveitou para registrar o momento e comemorar a vitória.

Durante a cerimônia, eles se divertiram e conversaram ao pé do ouvido, aumentando os rumores de um suposto relacionamento.

Vale destacar que Sophie e Xamã interpretam os personagens Eliana e Damião na trama das 21 horas da TV Globo.

Xamã é um dos assuntos mais comentados do X após sua estreia em ‘Renascer’

O rapper Xamã, finalmente, fez sua tão aguardada estreia na novela Renascer e ficou entre os assuntos mais comentados do X.

Em uma cena emblemática ao som de um violão, ele chegou ao vilarejo, deixando as crianças que brincavam na rua assustadas. Neste capítulo, ele vai até a venda de Norberto, interpretado por Matheus Nachtergaele, e pergunta por José Inocêncio, papel de Marcos Palmeira, o que deixa o comerciante desconfiado com o seu jeito misterioso.

Xamã se reuniu com sua família, amigos e equipe para assistir à sua estreia na novela. Em uma foto compartilhada nas redes sociais, ele revelou que foi homenageado, com todos vestindo camisetas com o nome de Damião.

Na trama, Xamã dá vida a Damião, que é contratado para matar José Inocêncio, mas acaba se tornando um dos seus mais fiéis empregados. O papel de Damião na versão original, exibida em 1993, foi interpretado por Jackson Antunes, que também retorna ao remake no papel de Deocleciano. Ele se envolverá com a oportunista Eliana, personagem de Sophie Charlotte, que originalmente foi interpretada por Patrícia Pillar.

A participação de Xamã na novela Renascer é marcada pelo reencontro com Gustavo Fernandez, diretor de Justiça 2, série que marca a sua estreia como ator. Na série de Manuela Dias, ele desempenhará o papel de um parceiro de crime de Milena, interpretada por Nanda Costa. No ano passado, ele fez uma aparição na novela Travessia, mas como ele mesmo.

Além das produções do Grupo Globo, Xamã protagonizará o filme Cinco Tipos de Medo, do cineasta Bruno Bini, ao lado de Bella Campos, Barbara Colen, João Vitor Silva e Rui Ricardo Diaz. O astro também estará no filme Maníaco do Parque, da Amazon Prime. Na produção, ele interpreta Nivaldo, um homem boa praça e chefe de Francisco, o protagonista vivido por Silvero Pereira.

Confira: