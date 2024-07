Há 60 anos, os Beach Boys emplacavam seu primeiro single nº 1 nos EUA

No dia 4 de julho de 1964, há exatos 60 anos, os Beach Boys alcançaram o topo da cobiçada lista Billboard Hot 100 nos EUA com o single I Get Around, configurando a primeira música da banda de Brian Wilson a registrar o 1º lugar no principal chart musical dos EUA.

“No dia 4 de julho de 1964, os Beach Boys lideraram a Billboard Hot 100 com ‘I Get Around’, o primeiro single número 1 de um grupo americano de cantores masculinos em oito meses”, escreveu Fred Bronson no The Billboard Book of Number.

“O momento era apropriado, pois os Beach Boys estavam… promovendo pequenos cupês, surfando garotas dos EUA e da Califórnia”, complementou.

I Get Around veio na sequência do sucesso de Surfin’ USA, que havia sido incluído na Hot 100, resultando em 12 entradas no chart. Além disso, outras canções como Surfer Girl, Be True to Your School e Fun, Fun, Fun também foram agraciadas com suas entradas na lista.

A faixa em questão foi escrita por Brian Wilson juntamente com Mike Love, alcançando o primeiro lugar como compositor nesse período, através de Surf City de Jan & Dean, que reinou por duas semanas em julho de 1963.

Depois que I Get Around figurou na Hot 100, os Beach Boys eram compostos por Brian Wilson e Mike Love (que compartilhavam os vocais principais na banda), os irmãos mais novos de Wilson, Carl e Dennis Wilson e Al Jardine.

Disney+ estreou documentário sobre os Beach Boys em maio

A Disney+ anunciou no início de 2024 a data de estreia do novo documentário The Beach Boys, que revisita a trajetória e a obra da banda americana que revolucionou o cenário da música pop nos anos 1960.

A produção audiovisual dirigida por Frank Marshall e Thom Zimny, com roteiro de Mark Monroe, e produzido por Frank Marshall, Irving Azoff, Nicholas Ferrall, Jeanne Elfant Festa e Aly Parker estreou no streaming no dia 24 de maio.

The Beach Boys é uma celebração da lendária banda que revolucionou a música pop com o som icônico e harmonioso que eles criaram personificando o sonho californiano, cativando fãs por gerações. O documentário traça a trajetória da banda desde suas origens familiares humildes e apresenta imagens nunca vistas, além de novas entrevistas com os integrantes da banda, sendo eles Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine, David Marks, Bruce Johnston, entre outros astros do mundo da música, incluindo Lindsey Buckingham, Janelle Monáe, Ryan Tedder e Don Was.

A trilha sonora oficial do documentário The Beach Boys estará disponível nas plataformas de áudio e para download a partir de 24 de maio. O icônico álbum da banda Shut Down, Vol. 2, de 1964, será lançado em uma edição limitada em vinil azul e branco em 29 de março.

Além disso, o único livro oficial do grupo, The Beach Boys by The Beach Boys, será lançado em 2 de abril pela Genesis Publications.