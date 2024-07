Eminem relembra ‘Homem-Aranha’ no inédito single “Tobey”

O rapper Eminem reagiu à sua posição na lista dos maiores rappers da Billboard com o novo single Tobey. Ele voltou nesta terça-feira (2) com o segundo single do álbum The Death of Slim Shady, que conta com a colaboração de Big Sean e Babytron, residentes em Detroit (EUA).

Na Billboard, Eminem está na quinta posição na lista dos 50 maiores rappers de todos os tempos, realizada em 2023, mas o artista reagiu a este resultado.

“Mas isso para mim é um mistério. Como os rappers que eu já raspei poderiam estar no topo da lista do que eu? Mesmo assim, estou sentado aqui na sua lista que chegou à quinta posição, desejei que estivesse tudo bem, mas apenas saiba por dentro. Para mim isso é hilário”, disse Eminem.

De acordo com a Billboard, não ficou claro quem é o alvo de Slim Shady, mas os quatro rappers à sua frente no ranking são Tupac Shakur, Nas, Kendrick Lamar e Jay-Z.

The Death of Slim Shady (Coup De Grâce), o novo álbum de Eminem, chegará às plataformas digitais no dia 12 de julho. O primeiro single que foi lançado deste trabalho é Houdini, sua faixa de maior sucesso na Billboard Hot 100 nesta década.

Em Tobey, o cantor revisita o lendário personagem Homem-Aranha, que foi interpretado pelo ator Tobey Maguire por quatro filmes, incluindo Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, de 2021.

Rapper participará de documentário sobre pirataria musical

A plataforma de streaming Paramount+ revelou em maio um trailer especial sobre o novo documentário How Music Got Free que detalhará “a fascinante e muitas vezes engraçada história interna da ruptura impulsionada pela tecnologia que mudou a música durante o final dos anos 90 e início. -2000″, informou o The Hollywood Reporter.

Segundo a sinopse de How Music Got Free, “a tecnologia de compartilhamento de arquivos, combinada com a demanda insaciável por novas músicas, criou os meios e o motivo para milhões de jovens participarem de roubos diretos – e serem celebrados por isso”.

O documentário será co-produzido pelo rapper Eminem e pelo jogador de basquete LeBron James, com o projeto assinado por Alex Stapleton. A produção audiovisual contará com as participações de 50 Cent, Jimmy Iovine, Timbaland, entre outros.

No trailer, o rapper Eminem explica: “Quando o Napster surgiu, eu ainda não entendia a internet. Achei que o Yahoo fosse uma pessoa. Aqui está o que você não entende se a música deveria ser gratuita. Tenho um exército inteiro de pessoas que precisam do seu salário.”

Ouça a faixa: