Diogo Nogueira libera último capítulo da fotonovela ‘Uma história de amor à moda antiga’

A história de amor entre Diogo Nogueira e Paolla Oliveira, registrada no formato de uma fotonovela, ganhou a atenção e coração dos brasileiros nas últimas semanas e chega ao fim, nesta quarta-feira (3), com o último capítulo Até depois do fim que foi ao ar no Instagram do cantor.

O projeto, escrito por Paula Gicovate, narrado pela voz inconfundível de Alexandre Nero e idealizado e dirigido por Diogo Nogueira e Roberta Senna, resgata uma forma de se contar histórias, utilizando fotografias em quadrinhos, que ficou muito popular entre os anos 1950 e 1970.

Contudo, Uma história de amor à moda antiga não deixa de contemplar todos os avanços sociais dos últimos tempos, colocando a mulher no lugar de empoderamento e de protagonismo. Uma história de amor romanceada que mistura fatos com ficção.

A temática de se amar à moda antiga surgiu, no ano passado, com o lançamento do álbum SAGRADO, Vol.1, nomeando a faixa que caiu no gosto do público e gerando vídeos nas redes sociais e um clipe composto só de cenas dos fãs de Diogo Nogueira amando à moda antiga.

“Essas últimas quatro semanas, em que estreamos a fotonovela, eu adorei acompanhar de perto a reação do público, os comentários engraçados e carinhosos de nossos fãs. De certa forma, mesmo a história sendo minha e de Paolla, fico ansioso para ver o que vai acontecer no próximo capítulo”, comenta Diogo Nogueira.

“Esse trabalho foi uma oportunidade de mostrar para as pessoas que esse amor existe e que a gente pode buscar uma relação que nos faça felizes, sem abrir mão dos sonhos e da própria identidade. Eu quis muito falar da viagem da personagem para mostrar que o amor deve ser generoso com o sonho do outro e que a gente pode fazer planos tendo o apoio de quem a gente ama. Nesse último capítulo teremos o reencontro do casal, que vai ‘continuar’ sendo feliz para sempre”, completa Paula Gicovate, roteirista do projeto.

Aos fãs que perderam algum dos capítulos da fotonovela, eles continuam disponíveis no Instagram do Diogo Nogueira.

Sambista e Rock In Rio anunciam projeto ‘Clube do Samba’

Nos 40 anos do Rock In Rio, o Global Village contará com o projeto inédito Clube do Samba, em parceria com o cantor Diogo Nogueira. Por meio desta iniciativa, o festival será o responsável por comandar a programação musical desta área.

Uma roda de samba composta apenas por mulheres vai, ao longo das apresentações diárias, receber convidados especiais, entre eles, o próprio Diogo Nogueira. O cantor e compositor também atuará na gastronomia e, ao lado da Chef Raysa Marques, assina um cardápio especial que traz a famosa comida de boteco para o local.

Outras áreas, dedicadas a França e a Inglaterra, também serão um dos destaques desta nova atração da Cidade do Rock.

“O Global Village é uma experiência inédita no Rock in Rio que combina gastronomia, cenografia e música para proporcionar uma imersão cultural única. Falando dos espaços dedicados ao Brasil, França e Inglaterra, os visitantes serão transportados para uma jornada sensorial repleta de sabores, cores e ritmos vibrantes. Esses ambientes vão oferecer uma experiência de entretenimento interativa, em que os elementos culturais se fundem para criar momentos memoráveis na Cidade do Rock.” comenta Ana Deccache, diretora de marketing da Rock World, empresa que criou, organiza e produz o Rock in Rio e o The Town.

Em 5 de maio de 1979, João Nogueira e os maiores compositores e cantores da história do samba se reuniram, em uma casa do subúrbio carioca, para manter viva as raízes da música brasileira. O que começou como um ato de resistência, esse ano comemora incríveis 45 anos de legado e orgulho. Ao longo da trajetória do clube, artistas como Beth Carvalho, Martinho da Vila, Alcione, Cartola, Elizeth Cardoso, Ivone Lara, Clara Nunes, entre tantos outros, fortaleceram a iniciativa.

João Nogueira presidiu o clube por 21 anos, até seu falecimento em 2000, quando Ângela Nogueira assumiu a presidência e continua até hoje, com o objetivo de perpetuar o samba e formar culturalmente crianças e adolescentes carentes.

“É muito importante e emocionante ver a valorização e inclusão de diferentes estilos musicais em um evento tão grandioso como o Rock in Rio. Com certeza será uma celebração incrível para os 45 anos do Clube do Samba e uma oportunidade única para compartilhar a história e alegria do samba com um público diversificado. Tenho certeza de que será inesquecível para todos os amantes da música e da cultura brasileira. Uma dica é que o público aproveite ao máximo esse espaço e compartilhe essa empolgação com seus amigos!”, comenta Diogo Nogueira.

