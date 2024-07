Essencial Anitta: as 10 músicas mais ouvidas no Spotify - (crédito: TMJBrazil)

Em nossa seção Essencial, separamos as 10 músicas mais ouvidas da popstar Anitta na plataforma de streaming Spotify.

No topo da lista está Downtown, que contabiliza mais de 686 milhões de plays. A faixa foi lançada em 2017 e é uma colaboração com o astro latino J Balvin e continua sendo uma das favoritas dos fãs.

Downtown é seguida do megahit Envolver, que pavimentou o caminho para o sucesso internacional de Anitta em 2021. A faixa se destaca por sua batida envolvente e refrão cativante.

Neste TOP 10 também estão inseridos sucessos como BELLAKEO, Funk Rave e Joga Pra Lua.

Anitta lançará remix inédito de ‘Aceita’ nesta sexta-feira (5)



A popstar Anitta anunciou nesta quarta-feira (3) o lançamento do remix exclusivo da faixa Aceita, que chegará às plataformas digitais pela Universal Music, via Republic Records, à meia-noite desta sexta-feira (5). O single foi remixado pelo DJ e produtor britânico Jonas Blue que já assinou trabalhos com Ariana Grande, Sabrina Carpenter e RAYE.

“‘Aceita’ é uma música importante pra mim, com uma letra que celebra o meu senso de liberdade e que faz parte da minha nova fase de vida. O remix tá super dançante. É pra se jogar, hein?!“, avisa Anitta.

Em turnê com a The Baile Funk Experience desde maio, a cantora deve encerrar sua excursão mundial neste final de semana, com apresentações em Milão, no dia 7, e Ibiza no dia 8. Ao todo, a tour contará com um total de 21 datas, em sua maioria com ingressos esgotados.

Mais: cantora não quer puxar samba no próximo carnaval

Anitta fez uma publicação sem eu Stories no Instagram na madrugada desta sexta-feira (28) falando sobre seu entusiasmo em participar do samba-enredo da Unidos da Tijuca, onde assina a canção ao lado de Estevão Ciavatta, Fred Camacho, Diego Nicolau, Miguel PG e Feyjão.

O samba-enredo estará disputando a chance de ser a música representativa da Unidos da Tijuca para o Carnaval do próximo ano. “E por que eu decidi escrever aleatoriamente junto com esses parceiros? Na verdade não é aleatoriamente, a escola vai falar sobre meu orixá Logun Edé e aí esses parceiros maravilhosos que são gênios, me convidaram por saberem que sou de Logun Edé”, iniciou Anitta. “Eu já estava colocando muito desse enredo no meu show, na minha turnê, amei o enredo, o texto todo e por ser meu orixá entrei nessa disputa, mas se não ganhar já fiquei super feliz com a competição. Mas tomara que ganhe”. Sobre cantar o samba-enredo da escola carioca, Anitta é enfática: “Ah, eu não penso em puxar nada na avenida não porque não tenho nem voz pra isso. Foi só pra gravar o samba que amei, que ficou lindo. Gravei uma outra versãozinha também, será que a gente solta?”, questionou.

Confira:

1. Dowtown (com J Balvin) – 686 milhões de plays

2. Envolver – 639 milhões de plays

3. BELLAKEO – 378 milhões de plays

4. Back for More (com Tomorrow x Together) – 96 milhões de plays

5. Joga Pra Lua – 69 milhões de plays

6. Funk Rave – 70 milhões de plays

7. Double Team – 21 milhões de plays

8. Gata Only (Remix) – 16 milhões de plays

9. Savage Funk – 14,9 milhões de plays

10. Mi Amor (com JVKE) de plays