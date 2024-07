Sabrina Carpenter comemora turnê com ingressos esgotados

Na última quinta-feira (4), a cantora Sabrina Carpenter comemorou a vendas de todos os ingressos de sua turnê que começa em setembro.

“E de repente vocês esgotaram toda a turnê Short N’ Sweet. Muito obrigado a todos!!! Mal posso esperar para te ver na estrada”, escreveu em seu Instagram.

Vale lembrar que a série de apresentações com 33 datas pela América do Norte começa no dia 23 de setembro, um mês após lançar o álbum que leva o mesmo nome da turnê.

Vale destacar que recentemente a cantora alcançou o topo da parada Hot 100 da Billboard com o single Please Please Please.

“Estou imensamente grata, então, com certeza, sempre me lembrarei desse dia, pelo resto da minha vida!”, afirmou.

Sabrina Carpenter pode ser indicada ao Grammy 2025

A cantora Sabrina Carpenter se prepara para o lançamento de seu novo álbum de estúdio Short n’ Sweet no próximo dia 23 de agosto.

Segundo a Billboard, ela poderia ser indicada ao Grammy 2025 em cada uma das quatro categorias principais: álbum, gravação e música do ano, além de melhor artista revelação.

Sabrina é elegível a indicação de Melhor Artista Revelação estando em seu sexto álbum. A Academia de Gravação baseia a elegibilidade em quando um artista “conseguiu um avanço na consciência pública“.

“Embora não haja um número máximo especificado de lançamentos, o Comitê de Triagem será encarregado de determinar se o artista atingiu um avanço ou destaque antes do ano de elegibilidade. Tal determinação resultaria em desqualificação”, afirmam as regras e diretrizes para o próximo 67º Grammy Awards.

Vale destacar que embora Sabrina Carpenter nunca tenha subido acima da posição 48 na Hot 100 antes deste ano de elegibilidade, ela tem chamado a atenção nos últimos meses, com seu single atual, Please Please Please.

Vale lembrar que a cantora foi inscrita duas vezes na categoria de Melhor Artista Revelação, em 2017 e 2024.

“Esta categoria reconhece um artista cujo(s) lançamento(s) no ano de elegibilidade alcançaram um avanço na consciência pública e impactaram notavelmente o cenário musical”, afirma a regra.

O anúncio das indicações ao Grammy será no dia 8 de novembro.

Confira: