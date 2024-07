Jojo Todynho lançará próprio curso de emagrecimento

Nesta sexta-feira (5), Jojo Todynho anunciou que lançará seu próprio curso de emagrecimento. O projeto contará com a participações de profissionais especializados como nutricionista, médico e personal trainer.

“Querem novidade? Vem aí o curso de emagrecimento com Jojo Todynho!”, afirmou.

“Nesse curso, você vai trabalhar a sua mente e alcançar seus objetivos com a minha ajuda e de profissionais incríveis!”, revelou.

Vale lembrar que em agosto de 2023, Jojo passou por uma cirurgia bariátrica e eliminou cerca de 50 kg desde então. Ela tem se dedicado a ter uma alimentação saudável e treinos intensos de atividades físicas.

A data de lançamento do curso ainda não foi divulgada.

Jojo Todynho é intimada para depor na Polícia após confusão

Jojo Todynho foi intimada a dar sua versão dos fatos sobre a suposta briga com uma aluna da faculdade de Direito.

De acordo com Gabriel Perline, após Gabriela dos Santos denunciar uma agressão física e ameaça, Jojo deve ir até a delegacia no dia 28 de maio.

“Ela me acusou de tomar conta da vida dela, gritando em público para a sala escutar, tivemos uma breve discussão, e a mesma saiu pelos corredores gritando. (…) Separaram a briga, porém na hora de ir embora ela parou com o carro, abaixou o vidro e me ameaçou, dizendo que estava esperando pelo processo e que na próxima quinta-feira me daria outro tapa.”, disse Gabriela no Boletim de Ocorrência.

Confira: