Show de Katy Perry fecha desfile de Dolce & Gabbana na Itália

Na última quinta-feira (4), a cantora Katy Perry encerrou o desfile de Dolce & Gabbana na Itália. A apresentação aconteceu no resort Forte Village.

No repertório, seus grandes sucessos como I Kissed a Girl, Firework, Dark Horse, Walking On Air, entre outros.

Entre os convidados estavam a modelo Alessandra Ambrosio, o cantor Maluma, o ator Michele Morrone, do filme 365 dias, e o astro do k-pop San, do grupo Ateez.

O figurino prateado usado por Katy foi assinado por Dolce & Gabbana.

Vale lembrar que a cantora se prepara para lançar seu novo single Woman’s World no próximo dia 11 de julho.

Katy Perry exibe certificados de diamante

Na última segunda-feira (1), a cantora Katy Perry compartilhou um vídeo nas redes sociais onde aparece limpando cinco troféus de Diamante recebidos.

De acordo com a RIAA, ela ganhou o reconhecimento pelos singles California Gurls, Roar, Firework, Dark Horse, Teenage Dream e E.T. Cada um dos seis singles já vendeu mais de 10 milhões de unidades.

Vale lembrar que Teenage Dream e E.T. ganharam oficialmente o status de diamante esta semana, de acordo com o site da Recording Industry Association of America.

“Acabei de fazer uma faxina na casa neste fim de semana, hbu”, escreveu na legenda, onde ela aparece mascando chiclete enquanto cuida de sua coleção de troféus.

Atualmente, ela se prepara para lançar seu novo single Woman’s World. Vale destacar que a faixa chegará nas plataformas digitais no dia 11 de julho. Já o videoclipe estará disponível no dia seguinte, 12 de julho.

Woman’s World marca seu primeiro lançamento solo desde que seu álbum de estúdio anterior, Smile, foi lançado em 2020.

Confira: