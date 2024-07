Fernanda Montenegro revisita sua trajetória em entrevista à Globonews

Em cartaz com o espetáculo Fernanda Montenegro – Lê Simone de Beauvoir, a lendária atriz Fernanda Montenegro é a entrevistada do programa Diálogos com Mario Sergio Conti, da GloboNews.

Prestes a completar 95 anos em outubro, a icônica artista, indicada ao Oscar, comemora 80 anos de carreira fazendo a leitura dramática de trechos de A Cerimônia do Adeus, publicado pela autora francesa em 1981.

Além de interpretar, Fernanda Montenegro também assina a direção e é responsável pela adaptação, pesquisa e seleção musical da peça.

Ao jornalista Mario Sergio Conti, a atriz fala sobre a importância do teatro para o Brasil e para o mundo, sobre cultura, política e vocação.

“Eu acho que nós temos uma coisa linda que é essa influência do século passado, europeia, dos jovens gênios que tinham que sair de lá por alguma razão, mas nós temos sim um caráter assinado de criatividade no Brasil”, afirma.

Quem é Fernanda Montenegro

Fernanda Montenegro, o nome artístico de Arlette Pinheiro Monteiro Torres é atriz e escritora brasileira, frequentemente citada como a Grande Dama da dramaturgia brasileira e A maior atriz da história do Brasil pelo seu extenso trabalho no cinema, teatro e televisão.

Montenegro iniciou sua carreira em 1951 quando foi contratada pela TV Tupi onde estrelou dezenas teleteatros, que na direção revezavam-se Fernando Torres, Sérgio Britto e Flávio Rangel. Estreou nas telenovelas em 1954 como protagonista de A Muralha, na Record TV, onde estrelou outras produções.

Também trabalhou nas principais emissoras do Brasil, como Band, TV Cultura, Record e Globo — onde permanece desde 1981 —, além das extintas TV Excelsior, TV Rio e Rede Tupi.

Reconhecida internacionalmente, Fernanda foi a primeira brasileira a vencer o Emmy Internacional na categoria de Melhor Atriz pela atuação em Doce de Mãe (2013), além de ter ganhado um Urso de Prata no Festival de Berlim e recebido indicações ao Globo de Ouro e ao Oscar de Melhor Atriz por seu trabalho em Central do Brasil (1998), sendo a primeira mulher latino-americana, lusófona e brasileira a ser indicada nessa categoria. Em 2013, foi eleita a 15ª celebridade mais influente do país pela revista Forbes.

Em 1999, foi condecorada com a maior comenda civil do país, a Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito, “pelo reconhecimento ao destacado trabalho nas artes cênicas brasileiras”, entregue pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Além de ter sido cinco vezes vencedora do Prêmio Molière, também recebeu três vezes o Prêmio Governador do Estado de São Paulo.

Durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016, Fernanda leu o poema A flor e a náusea, de Carlos Drummond de Andrade, dublado em inglês por Judi Dench. Em março de 2022, a atriz tomou posse da cadeira 17 da Academia Brasileira de Letras (ABL), sucedendo o diplomata Affonso Arinos (1905-1990), sendo a nona mulher e a primeira atriz a entrar na lista dos imortais da ABL.

