Hitmaker e Anitta unem o brega, funk e pop na inédita ‘Saudade’

Hitmaker e Anitta unem suas forças e talentos para o lançamento da inédita faixa Saudade, que entrou nas plataformas digitais pela Universal Music nesta quinta-feira (15) e promete ser mais um sucesso fruto da colaboração entre os dois amigos de longa data.

Acompanhado de um lyric video, a faixa fala sobre a saudade de um casal que não está mais junto, carregado de batidas dançantes.

”Geralmente as músicas de saudade entre ex-namorados retratam uma traição ao rolar um flashback. Então queríamos falar sobre uma pessoa que sente saudade sim, assume seus sentimentos, mas que não ficaria com o ex por saber que ele está em um novo relacionamento. E é uma fala que Anitta sempre disse aos quatro ventos, de que não se envolveria com alguém comprometido”, conta Wallace, que forma o duo Hitmaker ao lado de André Vieira.

”Saudade de pedir pra você me chamar de sua / O foda é que tu não termina nunca / Deitar o banco carona, e te amar na rua / O foda é que tu não termina nunca / Vidro embaçado / Banco abaixado / Nós balançando a suspensão do carro / Você me pedindo bate / Eu dando vários tapão nesse rabo”, diz trecho do hit.

”‘Saudade’ é uma música delicinha, dançante e mega divertida. A produção une elementos de brega, funk, pop e R&B, numa mistura de ritmos que é super envolvente. Além disso, a letra não sai da minha cabeça”, confessa Anitta.

Hitmaker se destaca pela sua versatilidade musical que evidencia a sua habilidade em fundir estilos e culturas diferentes em suas obras. O single Saudade traz influências do nordeste e toques do pop e R&B, criando uma sonoridade única e enriquecida pelas peculiaridades dos ritmos brasileiros.

”Sempre gosto de misturar muitos elementos e culturas do nosso país, acho que isso torna a música mais rica. Nessa faixa misturamos o ritmo “bregadeira” do nordeste com um toque de Pop e R&B.”, conta Wallace.

Em 2023, o Fun7 revelo detalhes com exclusividade com o TMJ sobre a sua parceria com Hitmaker

A banda Fun7 realizou a gravação do primeiro DVD na renomada casa de shows Audio, em São Paulo, contando com momentos emocionantes. Entre as participações especiais que estiveram no evento, destaca-se a colaboração com o Hitmaker, na música inédita Foi bom demais, que promete agitar o cenário musical.

Segundo os integrantes da banda, Denis Pinhoti, Niko Torres, Bruninho Amaral e Cal Makdisse, a parceria entre eles e o duo surgiu de forma natural: “A música com Hitmaker ficou muito legal. Desde que a gente se conheceu, bateu a energia e a sintonia. O convite para eles foi feito duas semanas antes da gravação e eles super toparam”, contam, impressionados com a química musical entre eles.

O novo single ganhou vida durante os ensaios para a gravação do DVD, já que até então os artistas não tinham a música que daria vida a esse feat. Os próprios artistas foram responsáveis por escrever a faixa, explorando referências do estilo summer eletrohits.

“Nós não tínhamos essa música, então decidimos compor ela. Pegamos o violão e começamos a fazer. No início não saiu muita coisa, mas depois decidimos fazer uma releitura do summer eletrohits e pedimos para a Alexa [assistente virtual] tocar alguns para termos inspiração. E assim fluiu os versos: “Pede pra Alexa tocar um eletrohit / ah, foi bom demais / de frente / por cima / por baixo / e de ladinho /”, contam.

O resultado foi tão bem recebido que, após enviar a música para Hitmaker, eles prontamente gravaram a faixa: “Eles adoraram a música. A gente mandou na sexta e eles, na mesma madrugada, já mandaram a faixa produzida”, revelam.

A letra cativante também ganhou uma coreografia fácil, que incorpora elementos dos passos de dança do TikTok, plataforma que se tornou uma sensação nas redes sociais e no cenário musical. A Fun7 buscou trazer essa atualidade e conexão com o público em sua composição, unindo a música aos movimentos virais que conquistaram a internet.

A sintonia entre os artistas também se refletiu na aparência, surpreendendo a todos. No dia da gravação do DVD, Fun7 e Hitmaker apareceram com roupas que pareciam ter sido coordenadas pela mesma profissional, despertando risos e brincadeiras sobre a conexão entre os artistas: “Sem combinar nada, eles chegaram para o DVD e parecia que tínhamos feito os looks com a mesma figurinista. Até brincamos que se tivesse faltando alguém da banda, eles poderiam entrar no lugar”, declararam.

