Rapper Rich Homie Quan morre aos 34 anos

Rich Homie Quan, rapper de Atlanta que conquistou discos de platina e marcou a cena musical com seus hits, morreu nesta quinta-feira, 05, em sua residência. A confirmação da morte veio através do site TMZ, que recebeu informações de familiares e representantes do necrotério do Condado de Fulton.

O rapper, cujo nome verdadeiro era Dequantes Lamar, era reconhecido no mundo do hip hop desde sua estreia em 2013 com o sucesso da música ‘Type of Way’, na época, a música chegou a alcançar a posição 50 na Billboard Hot 100. Outros hits do rapper fizeram sucesso, que são: ‘Flex (Ooh, Ooh, Ooh)’ e ‘Ride Out’, que consolidaram sua posição como um dos artistas mais influentes de sua geração.

Rich Homie Quan também fez parte do renomado projeto da Cash Money Records, “Rich Gang“, ao lado de Young Thug, e também colaborou com diversos artistas de destaque no hip hop, como 2 Chainz e Jacquees, demonstrando sua versatilidade e influência na cena musical.

Causa da morte de Rich Homie Quan não foi divulgada

De acordo com informações do site do TMZ, A notícia de sua morte deixou a família e os fãs devastados. Em um comunicado, a família expressou seu profundo pesar e desespero, uma vez que ainda não há confirmação sobre a causa do falecimento. O mundo do hip hop lamenta a perda de um artista que não apenas conquistou reconhecimento comercial, mas também ofereceu críticas pertinentes sobre o estado atual do gênero musical. Em sua última declaração pública, Rich Homie Quan havia criticado o direcionamento das letras e formatos das músicas no hip hop contemporâneo, uma observação que reflete seu compromisso com a autenticidade e inovação na música.

A comunidade musical e os fãs de Rich Homie Quan agora se despedem de uma figura carismática e influente, cuja contribuição para o hip hop será lembrada por muito tempo.

Rich Homie Quan relembra a influência de Lil Wayne: “Quem não quis ser como ele em algum momento?”

Lil Wayne é um dos rappers mais influentes de todos os tempos, e Rich Homie Quan admitia isso. Em uma entrevista em 2018, enquanto promovia seu, Rich As In Spirit, o rapper de Atlanta destacou Lil Wayne como uma de suas principais referências. “Quem não quis ser como Wayne em algum momento?“, refletiu Quan. Ele revelou ainda que tentou imitar o estilo do rapper, até mesmo deixando o cabelo crescer em um esforço para se assemelhar a Wayne. Quan mencionou que, quando finalmente entendeu as letras de Wayne, sentiu que elas ressoavam profundamente com sua própria trajetória.

Relembre o maior sucesso do rapper:

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis