Qual o valor da fortuna de Liam Payne

A inesperada morte de Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, deixou o mundo em choque. O cantor britânico, de apenas 31 anos, faleceu tragicamente após cair de uma varanda em um hotel no bairro de Palermo, em Buenos Aires.

Além de seu legado na música, Payne deixa uma fortuna considerável, avaliada em cerca de US$ 70 milhões (aproximadamente R$ 395 milhões), que será herdada por seu filho, Bear Gray Payne, fruto de seu relacionamento com a cantora Cheryl Cole.

A carreira de Payne começou em 2010, quando ele e seus colegas de banda Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson e Niall Horan formaram o One Direction no programa “The X Factor”. O grupo rapidamente se tornou um fenômeno mundial, atingindo o topo das paradas e realizando turnês globais. Essa jornada de sucesso foi a base para a construção de sua fortuna, que não se limitou apenas à música.

Payne era conhecido por seus investimentos em imóveis, possuindo propriedades luxuosas tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido. Entre suas aquisições, destaca-se uma mansão em Monte Nido, na Califórnia, famosa por suas amplas instalações e histórias de supostas aparições de fantasmas, mencionadas pelo próprio cantor.

Além disso, ele também era dono de uma propriedade em Surrey, Inglaterra, com uma vasta extensão de terras, piscina e até um campo de tênis.

A morte de Liam Payne marcou o fim de uma trajetória que, além do sucesso musical, foi marcada por sua habilidade em gerir e expandir seu patrimônio. Agora, seu filho Bear será o herdeiro dessa impressionante fortuna, enquanto os fãs ao redor do mundo lamentam a perda de um dos maiores ícones da música pop recente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Liam Payne (@liampayne)

Como foi carreira de Liam Payne após hiato da One Direction

Liam Payne, ex-integrante da boyband One Direction, teve sua trajetória solo marcada por altos e baixos desde que o grupo entrou em hiato em 2016. Após anos de sucesso ao lado de Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik, o cantor britânico seguiu os passos de seus colegas, embarcando em sua própria jornada musical.

Seu primeiro trabalho solo veio em 2017 com o lançamento do single “Strip That Down”, uma parceria com o rapper Quavo. A música rapidamente ganhou destaque, alcançando mais de 350 mil visualizações no YouTube, e marcou o início de sua carreira independente.

No entanto, enquanto seus ex-companheiros de banda já lançavam seus álbuns completos, Liam preferiu lançar músicas esporádicas, como “Bedroom Floor” e “Familiar”, esta última uma colaboração com J Balvin.

Somente em 2019, três anos após o hiato da One Direction, Payne lançou seu primeiro álbum solo, intitulado “LP1”. O trabalho foi aguardado com expectativa, mas recebeu críticas mistas, sendo considerado por muitos um esforço tardio em comparação com os álbuns bem-sucedidos de Styles e Tomlinson, por exemplo.

Ainda assim, Liam manteve uma base de fãs fiel e chegou a se apresentar no Brasil em mais de uma ocasião. Em 2019, esteve no país para participar de uma festa no festival Villa Mix, e em 2021 retornou para um evento privado em Goiânia, reforçando sua popularidade em solo brasileiro. Em março deste ano, o cantor lançou seu single mais recente, “Teardrops”, que seria o primeiro de seu segundo álbum solo.