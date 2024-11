O que Miley Cyrus disse sobre acusação de plágio

Miley Cyrus apresentou sua defesa formal contra o processo que alega que seu sucesso “Flowers” infringe os direitos autorais de “When I Was Your Man”, de Bruno Mars. A ação foi movida em setembro pela Tempo Music Investments, empresa que adquiriu os direitos de um dos coautores da música de Mars.

Os advogados de Miley classificaram o processo como falho, destacando que a instituição só detém um “interesse parcial” nos direitos autorais da música. “O autor obteve os direitos de apenas um dos quatro coautores dessa composição musical. Isso é um erro fatal e incurável no processo”, argumentou Peter Anderson, advogado da cantora.

Segundo a defesa, a Tempo Music possui direitos não exclusivos sobre a música, o que, de acordo com a lei de direitos autorais dos Estados Unidos, não concede legitimidade para abrir uma ação judicial sem o consentimento dos demais coautores. “Sem o aval dos outros proprietários, a reivindicação de apenas um co-proprietário não confere direito ao processo”, afirmou Anderson.

Em contrapartida, Alex Weingarten, representante da Tempo Music Investments, rebateu as alegações. Ele acusou a equipe de Miley de usar “argumentos técnicos falsos” e reforçou que a empresa tem legitimidade como proprietária dos direitos. “A lei é clara: temos o direito de proteger nosso interesse.”

Desde o lançamento de “Flowers”, a música, que liderou a Billboard Hot 100 por oito semanas, foi frequentemente associada a “When I Was Your Man”. Muitos especulam que a faixa de Miley seja uma resposta ao hit de Bruno Mars, mas especialistas afirmam que tradições como essas são comuns na indústria musical e, por si só, não configuram violação de direitos autorais.

Na resposta ao processo, a defesa de Miley Cyrus argumentou ainda que as músicas possuem diferenças claras em melodia, harmonia e outros elementos musicais. Eles rejeitaram as alegações de que “Flowers” teria copiado aspectos melódicos, harmônicos ou estruturais de “When I Was Your Man”, classificando as semelhanças como “ideias genéricas e blocos musicais não protegidos por direitos autorais”.

O caso segue em análise judicial, mas a cantora e sua equipe jurídica continuam firmes na defesa de que não houve plágio.

Miley Cyrus, 31 anos, anunciou que lançará um álbum visual em 2025, que promete ser um dos projetos mais ambiciosos de sua carreira. Em entrevista à Harper’s Bazaar, a cantora revelou que o novo trabalho será fortemente inspirado no icônico The Wall, do Pink Floyd, especialmente no filme baseado no álbum, que ela assistiu pela primeira vez ainda na adolescência. “Minha ideia era fazer The Wall, mas com um guarda-roupa melhor, mais glamouroso e cheio de cultura pop”, comentou.

A artista compartilhou também que após sua primeira vitória no Grammy, em fevereiro deste ano, passou horas intensas no estúdio, criando este álbum visual que será tanto musical quanto estético. O conceito do projeto, segundo Cyrus, reflete uma tentativa de “medicar uma cultura um tanto doentia por meio da música”, criando uma atmosfera “hipnotizante e glamourosa”.

Além de The Wall, outro filme que serviu como referência para Miley foi Mandy, de 2018, um thriller psicológico estrelado por Nicolas Cage. “Eu amo que seja uma história de vingança romântica. Romance e vingança — essas são algumas das maiores tragédias. Eu sempre e para sempre estarei interessada nelas”, explicou a cantora.

O álbum, que pode ser intitulado Something Beautiful, segundo fontes da Harper’s Bazaar, tem como objetivo trazer uma experiência conceitual que une música e arte visual, e promete mergulhar em temas profundos e complexos. O projeto promete uma abordagem única, misturando influências clássicas com uma estética moderna e glamourosa.

Ainda sem data de lançamento confirmada, o novo disco de Miley Cyrus deve ser um dos eventos musicais mais aguardados de 2025.