Documentário ‘Tesouro Natterer’ pode representar o Brasil no Oscar

O documentário Tesouro Natterer, do premiado cineasta Renato Barbieri, terá uma exibição diferente. Nesta quarta-feira (11/12), às 18h30, o Salão de Recepções do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) será o local que irá apresentar gratuitamente o primeiro filme brasiliense pré-qualificado ao Oscar na categoria de Melhor Documentário de Longa-Metragem.

A produção tem sido bastante elogiada pela crítica. Em abril, Tesouro Natterer conquistou o Grande Prêmio do Júri na 29ª edição do Festival Internacional de Documentários É Tudo Verdade, na Competição Brasileira-Longas e Médias-Metragens, que credenciou o filme a concorrer ao Oscar 2025. No sábado passado, o filme continuou a se destacar, mas, dessa vez, na Mostra Brasília, na qual venceu o 26º Troféu Câmara Legislativa nas categorias de Melhor Longa-Metragem pelo Júri Oficial, Roteiro e Trilha Sonora.

"É emocionante ver Tesouro Natterer representar o Brasil no Oscar 2025 ao lado de outra grande produção brasileira (o filme Ainda estou aqui está na lista de elegíveis para concorrer ao prêmio Melhor Filme Internacional), ainda que em categorias diferentes. Isso demonstra a potência do nosso audiovisual, que tem conquistado reconhecimento internacional e promovido nossa cultura de maneira significativa", comemora Barbieri.

Para ele, a visibilidade do longa possibilita que o resto do mundo conheça a rica história dos povos originários brasileiros. O documentário apresenta a história do maior acervo etnográfico do mundo sobre povos indígenas do Brasil e a jornada do responsável por tal coleção: o naturalista austríaco, Johann Natterer. "É uma jornada longa, mas que reflete o compromisso em trazer à luz um capítulo tão importante da nossa memória cultural", destaca o diretor do projeto, que levou duas décadas entre idealização, pesquisa, produção, filmagem e finalização.

A sessão no STJ será aberta pelo presidente Herman Benjamin, seguida das falas do embaixador da Áustria no Brasil, Stefan Scholz, e do presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Joenia Wapichana. Após a exibição, os presentes poderão desfrutar de um coquetel.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco



Exibição do documentário Tesouro Natterer

Quarta-feira (11/12), às 18h30, no Supremo Tribunal de Justiça (Setor de Administração Federal Sul - Quadra 6, Lote 1)