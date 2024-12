Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (18/12)

O BEM-ESTAR HUMANO

Data estelar: Sol e Netuno em quadratura.

É legítimo que ardas de desejo de satisfazer teus caprichos, porque nossa humanidade é assim, vive pelos seus desejos e raramente pelas necessidades maiores, porém, se essa foi uma dinâmica aceitável e pertinente durante milênios, sinto informar, estamos em outra época, e aquilo que era legítimo se tornou ridículo.

Não te sugiro aqui que destruas teus desejos para te iluminar, esse é o conto dos falsos gurus, mas te exorto a que comeces a colocar lado a lado teus desejos pessoais com as necessidades maiores da comunidade humana à qual pertences, porque assim conectarás teu destino particular com o destino do reino humano, e haverá tempo e recursos para que teus caprichos sejam satisfeitos, ao passo que tu também contribuirás com teu trabalho e emoção para o bem-estar geral da humanidade.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É certeza que nenhum tempo passado foi melhor do que o atual nem muito menos ainda melhor do que as perspectivas futuras. Procure continuar no fluxo da Vida maior em que sua presença existe e experimenta ser.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As certezas são confortáveis e boas para sua alma se sentir segura, mas a vida será sempre muito maior do que nossas confortáveis certezas, e vale a pena manter a mente e coração abertos ao desconhecido. Sempre.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O encantamento que as pessoas produzem é alegre e divertido, mas provavelmente não passe disso, é um fogo de artifício, de grande impacto emocional, mas que tende a acabar e deixar um vazio depois. Você escolhe o que fazer.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Os lindos sonhos, sonhos lindos são, e talvez existam única e exclusivamente para continuarem sendo o que são, sonhos. Há coisas que são mesmo impossíveis, a não ser que você se disponha a encarar uma revolução.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Como anda todo mundo perseguindo alguma ilusão para se motivar nesta época do ano, sua alma também corre o risco de cair nessa tentação, e não há nada de errado nisso, não fosse haver outras coisas mais importantes.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Você verá que tudo se acerta favoravelmente, mas de um jeito completamente diferente do esperado. Portanto, quanto menos você tentar controlar qualquer situação que o valha, maior sua chance de se dar bem. É por aí.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É possível ter controle sobre tudo? Com certeza, não! Melhor nem pretender algo assim, especialmente agora, no momento em que tem tanta coisa para organizar, e as circunstâncias não ajudam nem um pouco. Melhor fluir.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Enquanto sua alma for seletiva em relação aos anseios que pretende satisfazer, sobrará tempo para tudo e para todos, e você sentirá muita mais serenidade no coração. Afinal, é isso que significa viver bem, ou não?

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Os bons sentimentos precisam ser compartilhados, mas também precisam ser protegidos das pessoas que não têm a menor noção de nobreza e, por isso, diante desse tipo de manifestação fazem o possível para banalizar.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Encare com alegria este momento que antecede ao período de seu aniversário, porque ainda que você tenha de repassar mentalmente experiências desagradáveis, é importante celebrar o quão distantes essas ficaram.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Faça planos realistas para não ter de experimentar uma nova rodada de frustrações, pelos resultados serem aquém das expectativas. Faça planos realistas e práticos, conquistar menos será melhor do que a ambição.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O anseio de viver sensações impactantes, a excitação da aventura, algo que tire sua alma da prisão da banalidade cotidiana, pois bem, é assim que começam as grandes transformações, mas as grandes encrencas também.