Elton John: Madame Tussauds lança nova estátua

O Madame Tussauds de Londres acaba de revelar uma nova e impressionante estátua de cera de Elton John. A obra foi criada para capturar a energia do cantor em uma de suas performances mais emblemáticas, durante o festival Midsummer Music de 1975.

A estátua apresenta Elton John suspenso sobre um piano de cauda, ??usando um macacão brilhante com cristais, óculos extravagantes e sapatos de cauda plataforma.

A escultura é descrita como uma das mais ambiciosas do museu, e seu design foi pensado para refletir a icônica presença do palco do cantor, que sempre desafiou as convenções com sua música e estilo inconfundíveis. A figura foi posicionada de forma a parecer que Elton está no ar, em um gesto ousado

O legado de Elton John é celebrado de Múltiplas Formas

Além de sua estátua de cera, Elton John foi reconhecido de várias maneiras ao longo de sua carreira. O cantor não apenas acumula prêmios e discos, mas também conquistou um lugar especial na cultura popular, com o filme biográfico “Rocketman” e uma série de homenagens, como a criação de uma coleção de selos postais e sua imortalização em diversos museus ao redor do mundo.

Sua turnê de despedida, que gerou bilhões de dólares, solidificou ainda mais seu status como um dos artistas mais bem-sucedidos da história da música.

A estátua no Madame Tussauds é um reflexo de sua enorme influência, celebrando não apenas sua música, mas também sua contribuição para a cultura global e seu impacto inegável no mundo do entretenimento.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis