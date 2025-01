Framboesa de Ouro libera lista de indicados aos piores filmes de 2025

Saiu a lista dos indicados ao Framboesa de Ouro 2025, que nomeia as piores produções de cinema do ano. Quem lidera a lista da 45ª edição é Coringa: delírio a dois, filme com Lady Gaga e Joaquin Phoenix. O longa, que mostra Arthur Fleck internado em Arkham aguardando julgamento por seus crimes como o Coringa, foi lançado em outubro do ano passado.

Madame teia, filme com Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Isabela Merced e Emma Roberts, também se destaca na lista. A produção concorre em seis categorias, incluindo a de pior filme. Megalópolis, épico de Francis Ford Coppola (O poderoso chefão), também está entre os indicados.

A premiação geralmente precede o Oscar e destaca os piores desempenhos de Hollywood. Na edição de 2024, o terror Ursinho Pooh: sangue e mel venceu as cinco categorias nas quais havia sido indicado, incluindo a de pior filme.

Veja os indicados deste ano:

Pior filme

Borderlands



Coringa: delírio a dois



Madame teia



Megalópolis



Reagan

Pior ator

Jack Black, Querido Papai Noel



Zachary Levi, Harold e o lápis mágico



Joaquin Phoenix, Coringa: delírio a dois



Dennis Quaid, Reagan



Jerry Seinfeld, A batalha do biscoito pop-tart

Pior atriz

Cate Blanchett, Borderlands



Lady Gaga, Coringa: delírio a dois



Bryce Dallas Howard, Argylle



Dakota Johnson, Madame teia



Jennifer Lopez, Atlas

Pior ator coadjuvante

Jack Black, Borderlands



Kevin Hart, Borderlands



Shia LaBeouf, Megalópolis



Tahar Rahim, Madame teia



Jon Voight, Megalópolis, Reagan, Shadow Land e Strangers

Pior atriz coadjuvante

Ariana DeBose, Argylle e Kraven, o caçador



Leslie Anne Down, Reagan



Emma Roberts, Madame teia



Amy Schummer, A batalha do biscoito pop-tart



FKA Twigs, O corvo

Pior diretor

S.J. Clarkson, Madame teia



Francis Ford Coppola, Megalópolis



Todd Phillips, Coringa: delírio a dois



Eli Roth, Borderlands



Jerry Seinfeld, A batalha do biscoito pop-tart

Pior combo em tela

Qualquer dupla de personagens irritantes (mas especialmente Jack Black), Borderlands: o destino do universo está em jogo



Qualquer dupla de "atores de comédia" não engraçados, A batalha do biscoito pop-tart



O elenco completo de Megalópolis



Joaquin Phoenix e Lady Gaga, Coringa: delírio a dois



Dennis Quaid e Penelope Ann Miller (como "Ronnie e Nancy"), Reagan

Pior prequel, refilmagem, cópia ou sequência

O corvo



Coringa: delírio a dois



Kraven, o caçador



Mufasa: o rei leão



Rebel Moon – parte 2: a marcadora de cicatrizes

Pior roteiro

Coringa: delírio a dois



Kraven, o caçador



Madame teia



Megalópolis



Reagan