Oscar anuncia agora os indicados, com Fernanda Torres na disputa; acompanhe

O anúncio dos indicados à 97ª edição do Oscar ocorre nesta quinta-feira (23/1), a partir das 10h30, no horário de Brasília, por meio do canal da premiação no YouTube. Apresentado por Bowen Yang e Rachel Sennott, o evento tem chances de trazer, entre os anunciados, os brasileiros Fernanda Torres e Ainda estou aqui. Acompanhe ao vivo:

A premiação da Academia ocorre em 2 de março, às 21h, e é transmitida ao vivo em canais de mais de 200 territórios ao redor do mundo, bem como pelo YouTube e pela plataforma de streaming Hulu.