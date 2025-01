Regras de exibição e "cédulas on-line": entenda como funciona a votação do Oscar

Lista dos indicados do Oscar 2025 serão revelados nesta quinta (23), com transmissão ao vivo - (crédito: Divulgação)

Após dois adiamentos por conta dos incêndios em Los Angeles, a lista de indicados ao Oscar finalmente será revelada nesta quinta-feira (23/1). O anúncio será feito às 10h30 (horário de Brasília), e será transmitido ao vivo no Samuel Goldwyn Theatre, em Beverly Hills.

Para se tornar elegível ao Oscar, o filme deve ter sido exibido publicamente em uma sala de cinema comercial localizada em uma das seis áreas metropolitanas qualificadas dos Estados Unidos: Los Angeles, Nova York, Baía de São Francisco, Chicago, Miami e Atlanta.

As exibições durante o lançamento devem ocorrer pelo menos três vezes ao dia, com ao menos uma exibição começando entre 18h e 22h diariamente. O filme deve ser anunciado de uma maneira normal e costumeira às práticas de distribuição de filmes e pode receber avaliações de críticos de cinema. O período de elegibilidade teatral começou em 1º de janeiro de 2024 e terminou em 31 de dezembro do mesmo ano.

Primeiro ocorre a votação preliminar, que se refere apenas a certas categorias de prêmios. Nessa etapa, todos os filmes qualificados são votados para criar uma lista de 10 ou 15 filmes, dependendo de cada categoria. A votação é conduzida usando cédulas on-line.

A maioria das categorias é indicada pelos membros do ramo correspondente, ou seja, atores indicam atores, editores de filmes indicam editores de filmes, etc. No entanto, certas categorias, como longa-metragem internacional e longa-metragem de animação, têm regras especiais.

A votação das finais também é realizada de forma on-line. Nesse momento, todas as categorias do Oscar aparecem na cédula para os membros votantes. Após a apuração, apenas dois sócios têm acesso aos resultados até que os envelopes sejam abertos no dia da cerimônia.

Como acompanhar a divulgação dos indicados

A divulgação dos indicados ao Oscar ocorre nesta quinta-feira (23/1), às 10h30. O anúncio será transmitido ao vivo no Samuel Goldwyn Theatre, em Beverly Hills. Quem comanda a apresentação é Rachel Sennott e Bowen Yang.

A Academia realizará uma live em seu canal do YouTube, e os canais TNT e Max também farão uma transmissão conjunta, apresentada por Valentina Pulgarín. A live estará disponível nos perfis do YouTube da TNT Brasil e no TikTok da Max Brasil.

Chances do Brasil

Após Fernanda Torres vencer o Globo de Ouro de melhor atriz pelo trabalho em Ainda estou aqui, as expectativas para o Oscar aumentaram. A brasileira está brilhando tanto nacionalmente quanto internacionalmente, tendo o trabalho reconhecido em vários países.

A possibilidade de indicação renova a esperança de um prêmio para o Brasil, duas décadas após Fernanda Montenegro, mãe de Torres, ser indicada por Central do Brasil. Entre os nomes cotados para disputar com Fernanda estão: Demi Moore (A substância), Angelina Jolie (Maria Callas) e Kate Winslet (Lee).