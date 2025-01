"Ainda estou aqui" é indicado a melhor filme estrangeiro; veja concorrentes

Ainda estou aqui, de Walter Salles Jr., tem Selton Mello, no papel do deputado torturado e morto pela ditadura, e Fernanda Torres, como a esposa Eunice - (crédito: VideoFilmes)

O Brasil está no páreo do Oscar. Ainda estou aqui atingiu as expectativas e é um dos concorrentes na categoria melhor filme estrangeiro. O longa que apareceu bem em todas as premiações estará na grande noite do cinema norte-americano, em 2 de março (domingo de carnaval), representando os brasileiros que anseiam pela primeira estatueta dourada.

Going global with this year’s nominees for International Feature Film. #Oscars pic.twitter.com/VaDWpHjiM8 — The Academy (@TheAcademy) January 23, 2025

Ainda estou aqui é o primeiro filme brasileiro a disputar Melhor filme estrangeiro do Oscar desde Central do Brasil em 1999. O interessante está no fato de que Walter Salles é o diretor de ambos os títulos e, caso vença, subirá ao palco para receber a estatueta dourada. Afinal, nesta categoria quem recebe o prêmio é o diretor e não produtor.

O longa que faz frente ao representante brasileiro da lista é Emília Perez. Produção francesa que conta a história de cartéis mexicanos em formato de musical. O longa passa por questionamentos após a descoberta do uso de inteligência artificial, o que pode ajudar a campanha de Ainda estou aqui para a vitória.