Ana Maria Braga e Gil do Vigor vibram com indicação ao Oscar; veja

Ana Maria Braga e Gil do Vigor representaram o Brasil ao reagirem com euforia à indicação de Fernanda Torres como melhor atriz no Oscar 2025. A dupla estava ao vivo no programa Mais Você quando viram a lista de indicados.

"É agora!", falaram antes do anúncio. Após o nome da protagonista aparecer na tela, Ana e Gil pularam e se abraçaram. A apresentadora apareceu emocionada dizendo que iria "chorar".

"Ainda estou aqui… emocionada! Que orgulho, que festa, que sensação maravilhosa de ser brasileira. Viva o cinema nacional, depois de tempos tão escuros que vivemos", compartilhou Ana Maria nas redes sociais após o programa.

Gil também compartilhou o vídeo nas redes sociais. "A reação do Brasil com a indicação da Fernanda Torres ao Oscar", escreveu.

Os indicados ao Oscar 2025 foram anunciados ao vivo nesta quinta-feira (23/1). Ainda estou aqui está concorrendo na categoria de melhor filme junto com Emilia Pérez, Nickel Boys, Anora, O brutalista, Wicked, Conclave, Duna: parte 2, Um completo desconhecido e A substância.

O longa de Walter Salles também concorre na categoria de melhor filme estrangeiro. Já Fernanda Torres, que deu vida a Eunice Paiva, concorre como melhor atriz.