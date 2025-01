Oscar 2025: personalidades que celebraram as indicações de Ainda estou aqui

O Brasil parou para assistir as indicações de Ainda estou aqui ao Oscar na manhã de ontem. Nas redes sociais, o ator Selton Mello, parceiro de cena de Fernanda Torres e coadjuvante do longa, se mostrou emocionado com a conquista. "Fizemos um filme que nasceu vitorioso por motivos variados: por lembrar o que jamais pode ser esquecido, por comover com uma beleza austera, por encher as salas de cinema de novo, por levar nossa sensibilidade para o mundo, por recuperar nossa autoestima cultural, por abrir tantas portas para outros que virão, por restaurar o amor pelo cinema brasileiro, por ter criado algo emocionalmente poderoso, por alcançar o raro equilíbrio entre estética e ética, por ser sublime em sua justa simplicidade", escreveu.

"Nosso país precisava desse filme. O mundo todo precisava desse filme nesse exato momento. Três indicações ao Oscar. Com a de Melhor filme, nós entramos para a história para sempre. Ainda estamos aqui. Eunice, Rubens, nós e vocês", encerrou o mineiro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também usou as redes sociais para celebrar a conquista: "A turma de Ainda estou aqui já pode pedir música. Três indicações ao Oscar: Melhor filme estrangeiro, Melhor atriz e, olha, Melhor filme. Quanto orgulho! Beijo para Fernanda Torres e Walter Salles".

Ao Correio, o cineasta brasiliense René Sampaio, responsável pelo longa Eduardo e Mônica (2020), ponderou sobre a relevância das indicações para a cultura nacional. "É muito importante para o momento do cinema brasileiro e para o momento que o Brasil vive. Porque é um tema e uma história infelizmente atuais. Em um mundo tão difícil que estamos vivendo, um filme que fala sobre pessoas que lutam pela liberdade, democracia e contra a tirania do estado está sendo exaltado. É um filme fundamental", declarou.

"É muito doce ter um longa brasileiro, estrangeiro para eles, indicado também para Melhor filme em um momento em que o mundo inteiro olha para América Latina, para os brasileiros e para a questão dos imigrantes nos Estados Unidos. Esse é um sinal muito importante que a Academia está dando sobre o multiculturalismo, as questões de imigração e de como a indústria cultural abraça pessoas que vêm de qualquer parte do mundo", finalizou o diretor.

Formado em cinema pela Universidade de Brasília (UnB), o cineasta e roteirista José Eduardo Belmonte definiu o Oscar como "uma caixa de ressonância gigante". "É um prêmio visto mundialmente. Um filme brasileiro falado em português, com uma história muito nossa, coloca em evidência o país, mundialmente. Coloca também o trabalho de muitos artistas brasileiros, não só os que fizeram o filme. Acho que abre um caminho muito importante quando um trabalho de excelência é reconhecido e chama a atenção para a arte brasileira", analisou.

Para Petra Costa, diretora mineira, Ainda estou aqui é "um reencontro do Brasil consigo mesmo". "Sobretudo porque conta a história dos fantasmas da nossa ditadura. Algo que muitos aqui tentam, repetidamente, esconder e esquecer. Mas, como a história e as fábulas mostram, o que tentamos esquecer inevitavelmente volta para nos assombrar", declarou.

"Eunice Paiva é uma heroína brasileira que lutou contra essa tendência, trazendo para o debate público a urgente necessidade do Brasil responsabilizar seus militares pelas ações brutais durante os 21 anos de ditadura. Um filme sobre amor e resistência em tempos de fascismo ascendente. Um filme sobre três mulheres na sua luta contra o patriarcado e seus demônios. Viva as Fernandas, viva Marcelo, viva Eunice, viva Walter", acrescentou a cineasta.



Filha de Fernanda Torres na ficção, Valentina Herszage falou sobre as nomeações. "É uma emoção muito grande, uma sensação que eu nunca senti. É uma celebração, uma conquista enorme para o cinema brasileiro, não só para o cinema, mas para a cultura no geral. Acho que poder levar esse filme para fora, vê-lo ser valorizado e fazer sentido para as pessoas é muito grande.É uma sensação de festa, de orgulho e felicidade e de saudade também desse set e desse processo", comemorou Valentina.