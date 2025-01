Chappell Roan sobre moda acessível: "Se as pessoas não podem acessar, qual o sentido?"

No novo documentário Faces of music, promovido pela empresa de produtos de beleza Sephora com a plataforma de streaming Hulu, Chappell Roan fala sobre a importância que a acessibilidade tem em sua carreira. A artista detalha que ao promover roupas e estilos de maquiagem, as pessoas podem recriar looks com facilidade, sem precisar de produtos de beleza caros ou marcas de luxo.

Em um dos episódio do documentário, a cantora norte-americana recria um estilo usado no primeiro álbum — The rise and fall of a Midwest princess —, e detalha como a própria se empenhou na escolha do look. No processo, Chappell conta que na época do lançamento do álbum, não havia dinheiro para comprar produtos de luxo: “Na época eu só tinha dinheiro para comprar maquiagens de farmácia, e agora eu posso misturar com produtos que eu queria ter naquela época”.

Chappell conta comenta que a acessibilidade é uma das coisas mais importantes da carreira: “Estou tão feliz que não fiz isso super high fashion, porque as pessoas podem realmente copiar meus looks. A acessibilidade é a coisa mais importante em toda a minha carreira. Se as pessoas não podem acessá-la, qual é o sentido?”.

A cantora nasceu em Missouri, nos Estados Unidos em 1998 e iniciou sua carreira cantando em eventos locais e escolares. Chappell Roan recebeu seis indicações ao Grammy de 2025, e é uma das grandes promessas do pop.

