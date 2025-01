Fernando Pedrosa estreita união do público LGBTQIAPN+ do stand-up

O humorista Fernando Pedrosa, de 37 anos, vem se destacando na cena da comédia ao proporcionar a muitas pessoas LGBTQIAPN+ seu primeiro contato com o stand-up, criando um ambiente seguro e acolhedor. Ele tem atraído um público que, anteriormente, se mostrava avesso ao gênero e estava carente de conteúdo que falasse a sua linguagem, sem ofensas ou ataques.

Formado em rádio e tv, Pedrosa trabalhou muitos anos como redator publicitário, mas sempre teve afinidade com o humor. Começou no stand-up aos 28 anos, iniciando sua carreira como roteirista de comédia. Após deixar seu último emprego, onde criava roteiros para outros artistas, ele enxergou uma oportunidade de produzir e focar em seus próprios shows. Embora tenha começado como roteirista, seu maior desejo sempre foi ocupar os palcos e dar voz às suas ideias, promovendo uma mudança significativa na comédia com conteúdo mais relevante e inclusivo.

Com nove anos de experiência, Pedrosa faz parte de uma nova onda de renovação do stand-up, junto com outros artistas que estão trilhando esse caminho, não apenas no humor LGBTQIAPN+, e que usam a comédia como ferramenta social para fomentar debates e provocar reflexões de forma mais leve. Há pouco mais de um ano, ele lançou seu show solo, e desde então seu Instagram cresceu 100 vezes, alcançando mais de meio milhão de seguidores. Pedrosa aposta em um humor interativo e acolhedor, que incentiva o público a compartilhar histórias e experiências.

"O conteúdo que já existia para a comunidade estava muito voltado para o letramento, mas faltava uma válvula de escape, um espaço para relaxar e compartilhar histórias, quase como uma roda de amigos. Além disso, busco levar momentos de descontração à comunidade, utilizando o humor como ferramenta de reflexão social e quebra de barreiras e preconceitos", explica o humorista.

Fernando Pedrosa, comediante (foto: Nicole Quites)

O seu primeiro show, Fernando Pedrosa xaveca a plateia e bebe vinho, estará em Brasília em fevereiro, tem apresentações marcadas até o final do ano e, em breve, será lançado em formato de pocket show no YouTube. Além dele, estreou seu novo projeto, o Gayme Show.

Inspirado nos programas dos anos 90 e com uma abordagem livre de preconceitos, o espetáculo envolve o público e convidados especiais em quadros humorísticos interativos e conta com a presença carismática de Audácia — drag queen, roteirista e comediante — como assistente de palco. Pedrosa também reuniu uma equipe diversa e inclusiva, refletindo nos bastidores a pluralidade da comunidade, o que reforça ainda mais seu compromisso com a representatividade e a inclusão na comédia.