Palhaço Bozo volta à televisão brasileira

O SBT anunciou, nesta quarta-feira (29/1) a volta do palhaço Bozo à televisão brasileira. A emissora informou, através das redes sociais, que fechou contrato com a Send In The Bozos LLC, empresa que detém os direitos da marca Bozo. Com isso, a o SBT garantiu a autorização exclusiva da marca para explorar, transmitir programas já gravados e apresentar conteúdos inéditos no Brasil.

Conforme publicado pelo SBT, a assinatura do contrato celebra os 45 anos da estreia do programa Bozo no Brasil.

Conforme divulgado pelo portal Meio & Mensagem, o Bozo ressurgirá pela primeira vez nessa nova fase no programa Circo do Tirú, apresentado pelo humorista Tirulipa. O Bozo vai aparecer como jurado no programa que vai ao ar aos sábados às 18h. Outras participações em programas do SBT deverão ser organizadas nos próximos dias.

O SBT também deverá disponibilizar o acervo de programas do Bozo e os desenhos animados do personagem no streaming +SBT.

O programa do Bozo marcou toda uma geração. O palhaço estreou no Brasil em 15 de setembro de 1980 e foi transmitido até março de 1991. O primeiro ator a interpretar o Bozo no Brasil, Wandeko Pipoka morreu no ano passado, aos 73 anos, após um infarto.