Atriz de Emilía Perez culpa equipe de Fernanda Torres por campanha de ódio

Caiu como uma bomba nas redes sociais, nesta quarta-feira (29), uma entrevista recente de Karla Sofía Gascón ao jornal Folha de S. Paulo. No bate-papo, a artista, indicada ao Oscar por seu trabalho em Emilia Pérez, acusou a equipe de Fernanda Torres — que também concorre na mesma categoria na premiação — de fomentar ataques pessoais contra ela.

"O que realmente não gosto é que há uma equipe de redes sociais trabalhando ao redor dessas pessoas, tentando desmerecer o trabalho de outros, como o meu ou o do filme", declarou a atriz, afirmando ainda que, para exaltar determinado trabalho, não é necessário atacar outro:

"Isso não leva a lugar nenhum. Para destacar o trabalho de alguém, não é necessário rebaixar os demais."

Karla seguiu afirmando que não fez qualquer crítica à atuação de Fernanda ou ao seu filme, mas disse que o contrário tem ocorrido. Foi então que a atriz espanhola fez uma grave acusação:

"Em nenhum momento alguém me viu falando mal de Fernanda Torres ou de seu filme, mas, por outro lado, vejo muitas pessoas ligadas ao círculo dela falando mal de mim e de Emilia Pérez.”

Waldemar Dalenogare, professor universitário e crítico de cinema, usou as redes sociais para opinar sobre as falas polêmicas de Gascón e fazer um alerta. Para ele, tudo não passa de uma estratégia para criar uma campanha negativa contra Ainda Estou Aqui e Fernanda Torres. "Essa entrevista aqui é lamentável. Já tinha avisado desde o começo de janeiro: a Netflix usa a Karla na linha de frente da campanha para criar uma narrativa de que as críticas ao filme não são orgânicas. E, aos poucos, vão tentando colar isso nos brasileiros."

Ele seguiu com o pensamento: "Tá muito claro pra mim que isso é uma campanha negativa que surge não por fãs ou pelas redes sociais, mas por uma estrela do elenco do filme mais indicado ao Oscar, que faz um direcionamento contra Fernanda e Ainda Estou Aqui. Bizarro!”

Por fim, Dalenogare fez um aviso importante, apontando que a atriz que deu vida a Emilia Pérez descumpriu uma regra do Oscar ao acusar Fernanda Torres:

"Até que a Karla prove o que disse, existe uma violação da regra 4 de campanhas do Oscar. Isso é grave, pois há um vínculo feito pela atriz entre os ataques e Fernanda, além de Ainda Estou Aqui.”

Confira o trecho da entrevista: