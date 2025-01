O que Lady Gaga disse sobre fracasso de ‘Coringa 2’

A multipremiada cantora e atriz Lady Gaga, que recentemente confirmou um show gratuito no Brasil para 2025 e prepara o lançamento do álbum Mayhem em 7 de março, quebrou o silêncio sobre as críticas em torno do filme Coringa: Delírio a Dois (2024). A produção, que a colocou ao lado de Joaquin Phoenix sob a direção de Todd Phillips, enfrentou dificuldades para conquistar tanto o público quanto a crítica especializada.

Com um elenco de peso, incluindo Harry Lawtey, Tim Dillon, Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Jacob Lofland, Catherine Keener e Steve Coogan, a sequência do aclamado Coringa (2019) estreou nos cinemas brasileiros em 3 de outubro. No entanto, a bilheteria global ficou aquém das expectativas para uma produção desse porte, arrecadando apenas US$ 207 milhões.

Durante uma entrevista à revista Elle, Gaga foi questionada sobre a recepção morna do filme. Sem rodeios, a artista afirmou: “Às vezes, as pessoas simplesmente não gostam de algumas coisas. É simples assim”. Demonstrando maturidade sobre a dinâmica da indústria do entretenimento, ela completou: “Para ser um artista, é preciso aceitar que nem sempre as coisas vão ressoar com o público da maneira que imaginamos. O importante é continuar seguindo em frente.”

Gaga também abordou o conceito de fracasso e sua influência na vida de um artista. “Quando ele entra na sua vida, pode ser difícil controlá-lo. Mas isso faz parte do caos,” refletiu.

Tudo o que se sabe sobre ‘Mayhem’, o novo álbum de Lady Gaga

Lady Gaga confirmou nesta segunda-feira (27) o lançamento de seu aguardado sétimo álbum de estúdio, intitulado Mayhem. O disco chega às lojas físicas e às plataformas digitais no dia 7 de março, marcando o início de uma nova fase na carreira da artista.

O anúncio oficial aconteceu ao término de uma contagem regressiva disponibilizada no site oficial da cantora na última semana. Durante os sete dias de espera, Lady Gaga utilizou suas redes sociais para homenagear seus trabalhos anteriores, incluindo a trilha sonora de Coringa: Delírio a Dois, filme no qual interpretou a icônica personagem Arlequina.

Os fãs já haviam especulado o título e a data de lançamento de Mayhem após a aparição de outdoors eletrônicos com a arte do álbum em várias cidades dos Estados Unidos. A confirmação veio às 13h (horário de Brasília), quando a contagem regressiva chegou ao fim, provocando uma avalanche de comentários nas redes sociais.

Mayhem promete trazer uma sonoridade sombria e eletrizante, já evidente nos dois singles lançados previamente. “Disease” foi o primeiro gostinho do dark-pop que dominará o disco, enquanto “Die With A Smile”, parceria com Bruno Mars, consolidou o potencial do álbum. O dueto já se tornou um sucesso global e está concorrendo nas categorias de Canção do Ano e Melhor Performance Pop de Duo ou Grupo no Grammy Awards 2025, que ocorre neste domingo (2).