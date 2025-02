Como novo álbum de Lady Gaga planeja quebrar padrões

A icônica Lady Gaga está prestes a lançar seu sétimo álbum de estúdio, intitulado “Mayhem”, e promete entregar um trabalho ousado e inovador. O disco, que chega ao público em 7 de março, traz uma proposta sonora surpreendente e foge dos padrões tradicionais da música pop.

Em entrevista à revista “Elle”, a cantora deu um vislumbre do que os fãs podem esperar dessa nova fase artística. “‘Mayhem’ é pura energia caótica! Tem um som incrível, desafia muitas convenções e, acima de tudo, é muito divertido”, declarou Gaga, entusiasmada com o projeto.

A produção do álbum contou com a colaboração especial de Michael Polansky, parceiro da cantora, que coescreveu sete das 14 faixas presentes no trabalho. Ele compartilhou sua experiência ao lado de Gaga durante o processo criativo. “Foi fascinante assistir à criação deste álbum. Ela gravava em um estúdio próximo de casa, então eu podia acompanhá-la facilmente. Era impressionante ver sua rapidez para compor. Em poucos minutos, grande parte de uma música já tomava forma”, revelou Polansky.

Com influências que vão do electro-grunge e EDM francesa ao som inconfundível de Prince e David Bowie, Lady Gaga promete um álbum que mescla nostalgia e inovação. Além disso, a cantora também se inspirou em elementos da música alternativa dos anos 90 para construir sua nova identidade sonora.

Os fãs já estão ansiosos para conferir o resultado dessa fusão de estilos e a irreverência que só Lady Gaga consegue entregar. “Mayhem” promete ser um marco em sua carreira e mais uma prova de sua capacidade de reinvenção no cenário musical global.

O que Lady Gaga disse sobre fracasso de ‘Coringa 2’

A multipremiada cantora e atriz Lady Gaga, que recentemente confirmou um show gratuito no Brasil para 2025 e prepara o lançamento do álbum Mayhem em 7 de março, quebrou o silêncio sobre as críticas em torno do filme Coringa: Delírio a Dois (2024). A produção, que a colocou ao lado de Joaquin Phoenix sob a direção de Todd Phillips, enfrentou dificuldades para conquistar tanto o público quanto a crítica especializada.

Com um elenco de peso, incluindo Harry Lawtey, Tim Dillon, Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Jacob Lofland, Catherine Keener e Steve Coogan, a sequência do aclamado Coringa (2019) estreou nos cinemas brasileiros em 3 de outubro. No entanto, a bilheteria global ficou aquém das expectativas para uma produção desse porte, arrecadando apenas US$ 207 milhões.

Durante uma entrevista à revista Elle, Gaga foi questionada sobre a recepção morna do filme. Sem rodeios, a artista afirmou: “Às vezes, as pessoas simplesmente não gostam de algumas coisas. É simples assim”. Demonstrando maturidade sobre a dinâmica da indústria do entretenimento, ela completou: “Para ser um artista, é preciso aceitar que nem sempre as coisas vão ressoar com o público da maneira que imaginamos. O importante é continuar seguindo em frente.”

Gaga também abordou o conceito de fracasso e sua influência na vida de um artista. “Quando ele entra na sua vida, pode ser difícil controlá-lo. Mas isso faz parte do caos,” refletiu.