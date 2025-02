Lisa, do Blackpink, encara os nervos na estreia como atriz - (crédito: TMJBrazil)

Conforme a Variety, Lisa, integrante do Blackpink, está pronta para conquistar um novo palco: o mundo da atuação.

A estrela do K-pop faz sua estreia como atriz na terceira temporada da aclamada série The White Lotus, da HBO, e, embora tenha enfrentado um frio na barriga no início das gravações, já vislumbra um futuro promissor no cinema — e, quem sabe, até um papel em um filme de ação.

A Variety conversou com Lisa na noite de estreia da nova temporada, realizada no Paramount Studios, em Hollywood, onde a cantora compartilhou suas expectativas para esse novo desafio.

Se brilhar nos palcos é algo natural para Lisa, atuar diante das câmeras foi uma experiência completamente diferente. A artista admitiu que o primeiro dia de gravação foi tenso, especialmente quando o criador da série, Mike White, deu o temido comando: ação!

“Fiquei muito nervosa. Comecei a suar, fiquei com a mente em branco e pensei: ‘Meu Deus, esqueci todas as minhas falas!’”, confessou.

Felizmente, a equipe de The White Lotus soube acolher a novata. Lisa contou que o ambiente no set era extremamente positivo, o que a ajudou a se sentir mais confiante ao longo das filmagens. “Todos foram muito solidários e me deram bastante apoio. Isso fez toda a diferença para mim.”

Na trama, a cantora interpreta uma funcionária do luxuoso resort da franquia, que, nesta temporada, se passa na Tailândia. Entre uma cena e outra, Lisa aproveitou os bastidores para compartilhar novidades de sua carreira musical com os colegas de elenco — incluindo sua faixa Rockstar, antes mesmo do lançamento oficial.

“Estávamos apenas trocando experiências e mostrando o que fazemos. Foi muito divertido, e todos me deram muito apoio”, revelou.

Lisa: Uma heroína de ação?

Com sua estreia na TV concluída, Lisa já pensa no que pode vir a seguir em sua trajetória como atriz. Quando questionada sobre que tipo de filme gostaria de fazer no futuro, a cantora foi enfática: ação.

“Ah, com certeza!”, disse, empolgada com a ideia de viver uma personagem durona e cheia de atitude.

Se levarmos em conta sua presença de palco, carisma e habilidade em performances energéticas, não é difícil imaginá-la estrelando cenas de luta ou perseguições cinematográficas. Lisa já provou ser uma força da natureza no universo do K-pop — agora, resta saber se Hollywood será seu próximo território a ser conquistado.