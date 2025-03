A prévia de ‘Ruby’, o primeiro álbum solo de Jennie

A cantora Jennie, integrante do BLACKPINK, compartilhou novas imagens promocionais de seu primeiro álbum solo, intitulado “Ruby”, que será oficialmente lançado nesta sexta-feira (7). O projeto promete destacar ainda mais sua identidade artística e autenticidade.

O disco contará com faixas já conhecidas pelos fãs, incluindo os singles “Mantra”, “ExtraL”, “ZEN” e “Love Hangover”. Além disso, o trabalho trará colaborações especiais, entre elas uma parceria com a estrela pop Dua Lipa e outros artistas ainda não revelados.

Em recente entrevista ao apresentador Zane Lowe, Jennie deixou claro que “Ruby” reflete sua essência e visão musical sem concessões. “Quis fazer este álbum exatamente do meu jeito. Não me preocupo com o que os outros vão dizer sobre ele”, afirmou a artista.

O processo de criação do projeto foi um verdadeiro desafio para a cantora, conforme revelou à Billboard em janeiro. Ela contou que, no início, enfrentou dificuldades para encontrar a equipe certa e desenvolver sua sonoridade. “Passei meses me jogando em novas experiências, entrando em estúdios com pessoas que nunca tinha trabalhado antes”, explicou. “Fiquei me perguntando o tempo todo: ‘É isso?’ até que finalmente encontrei um grupo de pessoas com quem me conectei musicalmente e também como amigos.”

A parceria entre Jennie e Doechii em ‘Extral’

A cantora Jennie, integrante do BLACKPINK, surpreendeu os fãs ao anunciar uma nova parceria musical. O single “ExtraL”, fruto de sua colaboração com a rapper norte-americana Doechii. A faixa faz parte do projeto solo da artista sul-coreana, que culminará no lançamento do álbum “Ruby” em 7 de março.

Parceria de peso

Doechii ganhou notoriedade em 2020, quando sua música “Yucky Blucky Fruitcase” viralizou no TikTok. Desde então, acumulou sucessos na Billboard Hot 100 e conquistou um Grammy de Melhor Álbum de Rap com “Alligator Bites Never Heal”. Agora, ela se une a Jennie para trazer mais um hit promissor para o público global.

“Ruby”: um projeto internacional

“ExtraL” marca a segunda colaboração oficial do álbum “Ruby”, que está sendo desenvolvido nos Estados Unidos sob o selo da Columbia Records. Recentemente, Jennie já havia lançado “Love Hangover”, uma parceria com Dominic Fike, que conquistou sua melhor posição na Billboard Hot 100 até o momento. Outros singles revelados até agora incluem “Mantra” e “Zen”.

O projeto solo da artista conta ainda com participações especiais de grandes nomes da música, como Childish Gambino, FKJ, Dua Lipa e Kali Uchis. Em entrevista ao programa “Hits Radio”, Jennie revelou a importância desse álbum para sua carreira: “Esse projeto é muito especial para mim. Trabalhei com artistas incríveis e estou ansiosa para que todos possam ouvir”.

Shows exclusivos e reconhecimento internacional

Para celebrar o lançamento de “Ruby”, Jennie realizará uma série de apresentações exclusivas intituladas “The Ruby Experience”. Os shows acontecerão em março, em Los Angeles, Nova York e Seul, proporcionando uma experiência intimista aos fãs.

Além disso, a cantora será homenageada no evento Women in Music, promovido pela Billboard, onde receberá o título de “Força Global”, consolidando ainda mais seu impacto na indústria musical.