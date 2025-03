Ariana Grande anuncia lançamento da versão deluxe de ‘Eternal Sunshine’

A cantora pop Ariana Grande está pronta para presentear seus fãs com uma versão expandida de seu mais recente álbum.

Em uma postagem no Instagram na última segunda-feira (11), a artista revelou que “Eternal Sunshine Deluxe: Brighter Days Ahead” será lançado oficialmente no dia 28 de março. A novidade vem poucos meses após o sucesso do álbum original, que marcou um novo capítulo em sua carreira musical.

Em entrevista à Variety, Grande compartilhou detalhes sobre a versão deluxe, revelando que o projeto inclui músicas inéditas e que já estava pronto há algum tempo.

“É um projeto muito especial. Estou completamente imersa no momento presente e animada para surpreender os fãs com esse lançamento”, comentou a cantora.

Apesar do entusiasmo, Ariana brincou que pretende dar uma breve pausa antes de encerrar completamente a era de “Eternal Sunshine”. “Ainda não é o fim de ‘Peaches’, mas ela vai se esconder no armário por um minuto”, disse a artista, sugerindo que seu atual single continuará sendo promovido por mais um tempo.

Ariana Grande: Sucesso e expectativa pelo novo lançamento

“Eternal Sunshine” foi um dos álbuns mais aguardados do ano e consolidou Ariana Grande como uma das artistas mais influentes da indústria fonográfica. Com uma sonoridade sofisticada e letras pessoais, o projeto foi elogiado pela crítica e conquistou rapidamente os primeiros lugares das paradas musicais.

A expectativa para a versão deluxe é alta, já que a cantora prometeu músicas inéditas que vão expandir ainda mais o conceito do álbum. Os fãs aguardam ansiosos para descobrir as novidades que Ariana preparou para essa nova fase, enquanto especula-se quais faixas serão incluídas e se haverá colaborações especiais.

Com o lançamento marcado para 28 de março, “Eternal Sunshine Deluxe: Brighter Days Ahead” promete ser mais um grande sucesso na carreira de Ariana Grande, reforçando sua capacidade de se reinventar e continuar conquistando o público.