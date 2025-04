Dia do jornalista: conheça sete filmes com protagonistas na profissão

Desde 1931, o Dia do Jornalista é celebrado no Brasil no dia 7 de abril, mesma data que marca a criação da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), que surgiu em 1908. O dia escolhido também é uma homenagem ao jornalista Líbero Badaró, proprietário do jornal Observador Constitucional, que lutava pela independência do Brasil e pela liberdade de imprensa. A morte dele causou descontentamento na população e culminou na abdicação de Dom Pedro I, em 7 de abril de 1831.

Uma profissão importante, que tem como principal função informar e apurar os fatos, o jornalismo possui muitas editorias, o que o permite abordar uma grande variedade de assuntos, de questões locais, internacionais, esportes, até a cobertura de eventos culturais e lançamentos no cinema e televisão. Por isso, o Correio separou uma lista de 10 filmes com protagonistas jornalistas para celebrar os profissionais da área.

Baseado em fatos reais

Alguns jornalistas transcendem a profissão para se tornarem personagens em momentos históricos e marcantes. The post - a guerra secreta (2017) e Todos os homens do presidente (1976) abordam os escândalos que abalaram os Estados Unidos na década de 70: os casos dos Pentagon Papers (Papéis do Pentágono) e do Watergate. Um documento confidencial que detalhava a participação dos EUA na Guerra do Vietnã foi vazado e publicado em jornais. Depois, dois jornalistas decidem investigar uma invasão à sede do Partido Democrata e acabam desvendando uma rede de espionagem mantida por Nixon - que foi investigado pelo FBI depois da denúncia e correndo o risco de sofrer o impeachment, renunciou em 1974. Os filmes estão disponíveis para compra e aluguel e no streaming Looke, respectivamente.

Clássicos

A necessidade de se informar é inata ao ser humano, logo, jornalistas estão sempre presentes na sociedade. A representação em Hollywood também é constante e realizada desde a época de ouro. Jejum de amor (1940), disponível no Telecine, acompanha Hildy Johnson, uma repórter que, ao realizar uma pauta para o jornal do ex-marido, descobre que o enforcamento de um homem condenado é uma armação e fica determinada a ajudar o homem a escapar.

Comédias românticas

Muitas jovens da nova geração de jornalistas dizem que a escolha da profissão foi inspirada pelas protagonistas das comédias românticas dos anos 2000, em que a grande maioria trabalhava em alguma área da comunicação. Andie Anderson e Rebecca Bloomwood são ótimos exemplos. Como perder um homem em 10 dias (2003), no catálogo do Telecine, acompanha Andie, uma jornalista focada em escrever uma última matéria para uma revista feminina antes de explorar temas políticos. Os delírios de consumo de Becky Bloom (2009), disponível para compra e aluguel, mostra uma profissional que sonha em trabalhar em uma revista de moda mas se encontra explicando economia para mulheres com analogias a estilo e acessórios.

Contemporâneos

De perfis de artistas a acompanhar grandes turnês, o mundo da música sempre foi um grande tópico do jornalismo. Quase famosos (2000), disponível para compra e aluguel, mostra William Miller, um adolescente de 15 anos que realiza o sonho de acompanhar a turnê de uma banda de rock como jornalista nos anos 1970.

Já na cobertura de guerra, Wagner Moura estrela, ao lado de Kirsten Dunst, Guerra Civil (2024), presente no catálogo da Max. O longa mostra uma equipe pioneira de jornalistas de guerra que viaja pelo país para registrar a situação até que eles também se tornam o alvo.

Outras produções

Muito além do cinema, os jornalistas também estão presentes nas séries, livros e novelas. Uma das produções mais populares dos anos 1990 acompanha a colunista Carrie Bradshaw e suas histórias sobre relacionamentos, amizades e a cidade de Nova York em Sex and the City (1998-2004), disponível na Max. Estrelada por Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, a série original da AppleTV+, The morning show (2019 - presente) mostra como a jornalista de um programa de TV matinal de prestígio tenta manter a relevância do jornal depois de seu co-âncora ser acusado de má conduta sexual.

Na literatura, Já que você perguntou, conta a história de Chani Horowitz, jovem jornalista que foi escalada para escrever o perfil do maior astro do cinema em ascensão dos últimos tempos, Gabe Parker. A inofensiva entrevista logo se torna um fim de semana juntos, o que enlouquece os tabloides e faz os dois ficarem mais próximos do que eles pretendiam. Dez anos se passam e agora uma escritora de sucesso, Chani precisa entrevistá-lo mais uma vez. Ela pretende descobrir se aquelas 72 horas foram tão memoráveis para Gabe como foram para ela.