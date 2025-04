Livro de Eder Freire investe em ficção científica sobre mercado de trabalho

Neste sábado (12/4), às 16h, a Oto livraria recebe o lançamento do primeiro livro de Eder Freire, Quatro mundos e um trabalho: Missão na terra. A ficção científica conta a história de uma aventura intergaláctica, repleta de humor e com críticas ao mundo corporativo.

O livro conta a história de Dave, um gerente de projetos que, em vez de lidar com os problemas da empresa, se encontra cercado por estagiários alienígenas, cada um com uma habilidade única e personalidades diferentes. A trama se passa na Terranova Corp, uma corporação que tem o propósito de integrar talentos de outros planetas no mercado de trabalho terrestre. Reuniões bizarras, prazos impossíveis e uma ameaça intergaláctica fazem parte da trama.

O livro receberá o Prêmio Suisse Excellence Littérature Network, no salão internacional do livro de Genebra na Suíça, que premia a diversidade literária e a importância da literatura como ferramenta de diálogo cultural.

O encontro na livraria Oto (302 Norte, bloco E, loja 39, subsolo) contará também com bate-papo com o autor, sessão de autógrafos e interação com o público. A entrada é gratuita e a classificação indicativa é livre.