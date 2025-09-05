Taylor Swift e Travis Kelce quebram recorde histórico no Instagram

O mundo das celebridades ganhou um novo marco nesta quarta-feira (3). Taylor Swift e Travis Kelce, ambos com 35 anos, anunciaram seu noivado e, em poucas horas, a publicação se tornou a mais curtida de um artista na história do Instagram. As fotos, postadas em 26 de agosto, já ultrapassaram 36,1 milhões de curtidas, colocando a cantora na sexta posição geral entre os posts mais populares do planeta.

Antes, o recorde pertencia ao rapper XXXTentacion, cuja última publicação antes de sua morte somava 34,1 milhões de curtidas. Agora, Taylor supera também algumas das imagens mais icônicas de estrelas do futebol mundial, incluindo Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. O argentino e o português aparecem sete vezes cada na lista das 20 postagens mais curtidas, com Messi liderando o ranking graças a fotos da conquista do tricampeonato da Copa do Mundo de 2022, que chegaram a 74,6 milhões de curtidas, enquanto CR7 figura com posts que somam até 41,6 milhões.

O anúncio oficial do relacionamento oficializa uma história que já durava cerca de dois anos. Travis Kelce comentou sobre o pedido de casamento em entrevista recente no podcast do irmão. “Agradeço a todos que entraram em contato, falaram algo ou postaram, e toda a animação que está rolando… Tem sido muito divertido contar a todos com quem vou passar o resto da minha vida”, afirmou o jogador.

Taylor Swift faz história no Spotify com “The Life of a Showgirl”

A cada lançamento, Taylor Swift reafirma seu poder como um dos maiores nomes da música contemporânea. Desta vez, a cantora quebrou um recorde impressionante antes mesmo de disponibilizar oficialmente seu novo trabalho. O álbum “The Life of a Showgirl”, previsto para chegar às plataformas em 3 de outubro de 2025, se tornou o disco mais pré-salvo da história do Spotify.

O feito foi anunciado pela própria plataforma no dia 1º de setembro, em publicação no Instagram. A postagem celebrava a conquista da artista norte-americana, destacando que nenhum outro lançamento na história do serviço de streaming alcançou números tão altos de pré-saves. Curiosamente, o recorde anterior já pertencia a Taylor, com “The Tortured Poets Department” (2024).

Além dos números históricos, a narrativa por trás do álbum chama a atenção. “The Life of a Showgirl” chega após a bem-sucedida The Eras Tour, que lotou estádios em todo o mundo e consolidou Taylor como fenômeno global. Nos materiais de divulgação, a artista utilizou bastante o laranja como cor principal, escolha que não foi por acaso.

Durante participação no podcast New Heights, apresentado por seu noivo Travis Kelce e o cunhado Jason Kelce, Taylor explicou a escolha do tom vibrante. Para ela, a cor simboliza o estado emocional vivido durante a turnê: “exuberante, elétrica e vibrante”. A cantora ainda reforçou que o álbum reflete os bastidores de sua vida pessoal no período, mostrando ao público um lado mais íntimo de sua jornada.

A capa do disco também tem forte carga simbólica. Nela, Taylor aparece submersa em uma banheira, vestindo uma fantasia cintilante de joias. A artista contou que a imagem representa o ritual que costuma seguir após cada show: relaxar em um banho. “Esse é o fim do meu dia. Todos os dias de turnê terminavam assim, e esse álbum é sobre tudo o que acontecia além do palco”, explicou.

Taylor Swift: Reencontro com velhos parceiros musicais

Outro ponto que tem gerado grande expectativa é o retorno da parceria de Taylor com os produtores Max Martin e Shellback. A dupla foi responsável por alguns dos maiores sucessos da cantora nos álbuns Red (2012), 1989 (2014) e Reputation (2017). Entre eles, estão hinos como “Blank Space”, “Shake It Off”, “Style” e “Delicate”.

Segundo Taylor, trabalhar novamente com os produtores foi como revisitar uma parte fundamental de sua trajetória artística. “Eles são gênios. Fizemos juntos algumas das minhas músicas favoritas, e este disco carrega essa energia criativa de volta”, disse em entrevista.

Com a promessa de mesclar inovação e nostalgia, “The Life of a Showgirl” já nasce como um marco na discografia da artista. O recorde no Spotify prova não apenas o engajamento de sua base de fãs, mas também a relevância de Taylor Swift em ditar tendências no cenário musical.

O próximo passo é ver como o álbum será recebido pelo público e pela crítica, mas uma coisa já está clara: Taylor segue no topo, transformando cada movimento em um acontecimento cultural global.