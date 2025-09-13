Uma história brasileira

Nahima Maciel

Tudo começou com um curta que, mais tarde, rendeu material para uma série e desaguou em um longa-metragem sobre o impacto da construção de uma hidrelétrica na vida de uma população ribeirinha. Xingu à margem, selecionado para o 58º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e com exibição marcada para hoje na mostra competitiva, é um mergulho numa história que começa em 2015 e com perspectiva de fim inexistente.

O diretor Wallace Nogueira esteve pela primeira vez na região de Volta Grande do rio Xingu há uma década. Naquela época, as obras para a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte já haviam começado e Nogueira trazia para o primeiro plano,no curta A última volta do Xingu, o impacto socioambiental do empreendimento na vida dos indígenas Juruna e Arara. O pequeno documentário acabou disponibilizado no programa Vídeo nas Aldeias, para o qual o diretor foi convidado a dar aulas. "Belo Monte estava começando a ser construída, ainda não tinha a barragem, o rio era grande e caudaloso, tinha muito peixe, e a usina vinha com uma promessa de riqueza. A gente filmou a aldeia ainda com palhinha, aquela comunidade bem presente", lembra. Foram quase 10 anos dando aulas de audiovisual para os indígenas e em contato com as comunidades ribeirinhas da região, uma experiência que deu início à produção de uma série documental ainda inédita.

Foi nesse período que Nogueira teve a ideia de fazer um documentário em longa-metragem com foco na população ribeirinha especialmente afetada pela barragem, que destruiu casas, modos de vida e de sustento dos povos instalados à beira do rio Xingu. "Era tanta destruição acontecendo, tanta desconsideração com aquele povo. Os ribeirinhos são descendentes de indígenas. É uma ligação direta com o que eles chamam de indígena puro. A gente sabe que a miscigenação, a junção de povos indígenas e negros se deu em alta na região. E são povos muito impactados pela hidrelétrica. Tem muita violência concentrada, e violência de Estado. É sobre isso que o filme fala", avisa Nogueira, que convidou Arlete Juruna, uma de suas alunas no Vídeo nas Aldeias, para dividir a direção de Xingu à margem. "Ela se encantou com o projeto. Viu que estava acontecendo uma grande injustiça e o audiovisual, para ela, passou a ser uma arma para falar para o povo dela e do povo dela".

O documentário acompanha o encontro da ribeirinha Raimunda Gomes da Silva com Arlete Juruna e traz para a tela uma conversa na qual elas refletem sobre o ciclo de injustiças gerado pela usina do ponto de vista dos indígenas e dos ribeirinhos. Nogueira ouviu falar de Raimunda pela primeira vez ao ler o livro Banzeiro Òkòtó — Uma viagem à Amazônia Centro do Mundo, no qual a autora, Eliane Brum, dedica um capítulo à história da ribeirinha. Raimunda perdeu a casa para a hidrelétrica e quase perdeu o marido, que teve um AVC dentro do escritório da Norte Energia, concessionária de Belo Monte, após ter a residência queimada com tudo dentro. "Dona Raimunda foi a única a conseguir fazer uma queixa na Polícia Federal e, a partir disso, foi perseguida, ameaçada de morte. Era líder comunitária e a Norte Energia a desacreditou, os outros ribeirinhos ficaram com raiva dela, porque ela protestava, dizia que as casas que a empresa prometeu construir eram mentira", conta o diretor. "Toda essa situação foi geradora de uma grande doença mental, física e da própria floresta. O lago de Belo Monte e todo o rio na frente de Altamira virou um grande reservatório que matou centenas de árvores e bichos."









