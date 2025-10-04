Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (4/10)

EPOPEIA ESPIRITUAL

Data estelar: Mercúrio e Saturno em quincunce.

Nenhuma oportunidade se perde, todas se renovam ao longo do tempo, mas seria melhor que todos fôssemos mais atentos e estivéssemos de prontidão para aproveitar as oportunidades que a vida, com sua graça e generosidade, nos oferece o tempo inteiro.

Contudo, na maior parte da existência estamos perdidos em nossa ignorância espiritual, e ainda por cima fingimos que estamos no controle, que temos tudo dominado, que fazemos tudo direito ao nos dedicarmos exclusivamente a cumprir as regras do mundo econômico.

Temos, sim, de fazer isso, mas não de forma exclusiva, precisamos todos decifrar a parte que nos toca desse mistério que chamamos de Vida, essa é nossa epopeia espiritual, não necessariamente religiosa, porque a religião não é a detentora exclusiva da espiritualidade.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É importante e valioso ouvir conselhos e orientações, porque assim sua alma equilibra o jogo. Porém, há horas, como agora, em que sua alma precisa seguir pela linha intuída, mesmo que para isso você contradiga todo mundo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As pessoas mandam fazer e parece que fosse fácil, porém, quem está na linha de frente, colocando em prática as ordens, percebe que essa facilidade não existe. Se você estiver na linha de frente, rejeite comentários.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Fazer do seu jeito seria mais divertido, mas há obrigações que precisam ser cumpridas, protocolos e etiquetas que servem para o mundo enxergar em você algo mais do que uma molécula saltitante cheia de criatividade.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Pequenos movimentos serão mais eficientes do que você se lançar a pretender resolver tudo de uma só tacada. Talvez você não veja resultados, porque de imediato não os haverá, mas plantará a semente. Isso importa.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Assuntos difíceis precisam ser postos sobre a mesa, mas seria melhor que você fizesse esse movimento com a alma desapegada dos resultados, porque por enquanto a perspectiva real é a de encontrar impedimentos.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Se alguém por aí desrespeitar você e não levar a sério suas pretensões, pois então terá chegado a hora de você, com toda a elegância do mundo, deixar essa pessoa na geladeira e continua em frente com o ardor da alma.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Seria ingênuo de sua parte achar que vai dar conta do recado facilmente, porque nesta parte do caminho seria melhor observar que certos detalhes complicariam a cena. Observe, estude o terreno, só depois aja.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Cair na tentação de fazer uso de artimanhas para garantir suas pretensões seria se destinar a, depois, constatar que não teria valido a pena o movimento. Melhor ficar na sua e aguardar por um momento melhor.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As opiniões diversificadas e contraditórias acabrunham a mente em vez de esclarecer, e ainda por cima nenhuma dessas coincide com sua vontade. Cuide para passar por esse corredor barulhento com rapidez. Em frente.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Entre a teoria e a prática sempre há um hiato, que sua alma há de dosar para que não se transforme em abismo, porque o propósito essencial de todo ser humano é construir uma ponte entre alma e personalidade.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Sempre haverá por aí pessoas tentando diminuir seu valor, porque, na verdade, elas não se sentem grande coisa e a única maneira que encontram para se dar importância é tratar as outras com desdém. Não sabem o que fazem.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Escarafunchando na lata da mente você vai encontrar motivos de preocupação, mas será que vale a pena fazer isso? Não seria melhor encontrar em sua mente motivos de alegria e esperança para continuar em frente?