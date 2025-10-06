Festival A Cena Cênica promove apresentações gratuitas no Gama em outubro

O Festival A Cena Cênica promove uma série de espetáculos teatrais até o dia 26 de outubro no Gama. As apresentações serão na Cia. Lábios da Lua (Q 04 LT 16) e Cidade dos Bonecos (Ponte Alta Norte). A entrada é gratuita.

As apresentações na Cia. Lábios da Lua serão nos dias 11, 12, 18 e 19, com início às 16h. A exceção é o dia 12, quando a programação começa às 16h30. São três espetáculos por dia: às 16h, 17h30 e 19h.

Nos dias 25 e 26, o Festival vai à Cidade dos Bonecos. A programação tem início às 15h, com outros três atos no dia: 16h30, 18h e 19h30. A programação completa do festival pode ser vista nas redes sociais do Cena Cênica.

Entre setembro e novembro deste ano, o festival exibirá 72 apresentações culturais em Ceilândia, Gama e Santa Maria. A intenção é promover e facilitar o acesso gratuito a atividades culturais fora do centro do Distrito Federal.

Serviço

Festival A Cena Cênica no Gama

Até 26 de outubro, na Cia. Lábios da Lua (Q 04 LT 16) e Cidade dos Bonecos (Ponte Alta Norte), no Gama. Entrada gratuita.