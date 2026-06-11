Ferrari Luce: jornalista revela detalhes do 1º elétrico da marca

A jornalista Cris Amaral, única brasileira no lançamento do Ferrari Luce em Roma, posa no interior do primeiro carro elétrico da marca - (crédito: Divulgação)

A jornalista e apresentadora Cris Amaral foi a única brasileira convidada pela Ferrari para o lançamento do Luce, o primeiro carro elétrico da marca italiana. A premiere mundial exclusiva ocorreu em Roma, na Itália, e reuniu os principais nomes do segmento automotivo.

O evento, realizado na segunda-feira (25/5), foi descrito por executivos da empresa como o maior dos últimos tempos. O convite reforça o reconhecimento internacional da jornalista no universo de carros premium.

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“Tudo foi mantido em sigilo absoluto, revelei apenas para a minha família qual era o meu destino e que seria mais um icônico evento da Ferrari", afirmou Cris Amaral.

Como é o primeiro elétrico da Ferrari

O Luce terá quatro motores elétricos, um em cada roda, somando 1.050 cavalos de potência. O modelo acelera de 0 a 100 km/h em aproximadamente 2,5 segundos e a autonomia da bateria é de cerca de 540 km.

A previsão é que o carro esteja disponível para venda em 2027, com um custo especulado de 600 mil euros, o equivalente a R$ 3,5 milhões.

“O Luce é bem diferente de tudo que conhecemos em termos de linhas de Ferrari. É um design com mais esportividade e performance e, como disseram os executivos, é um visual disruptivo”, explicou a jornalista. A empresa desenvolveu o carro praticamente do zero, incluindo componentes, motores elétricos e bateria, resultando em mais de 60 patentes.

Jornalista é referência no setor

Esta é a segunda vez que a marca convoca a apresentadora do programa Auto Esporte, da TV Globo, como representante do Brasil. Em 2023, Cris Amaral também foi a única brasileira na apresentação do Purosangue, nos Alpes Italianos. Após o evento na Itália, ela foi convidada para apresentar o mesmo carro no lançamento no Brasil.

Com mais de 20 anos de atuação na comunicação, sendo dez dedicados ao setor automotivo, Cris já dirigiu mais de 500 modelos de veículos em diferentes países. Sua carreira inclui coberturas internacionais para marcas como BMW, MINI e Porsche, além da comemoração dos 50 anos do Golf, na Áustria. Ela também esteve à frente de um evento da Vibra, na República Tcheca.

O nome da jornalista figura entre os principais profissionais do jornalismo automotivo brasileiro em um levantamento de análise de mídia encomendado pela ANFAVEA nos últimos anos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.