Laura Cardoso jovem: fotos raras da atriz no início da carreira viralizam - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Laura Cardoso, um dos maiores nomes da história da dramaturgia brasileira, morreu na noite desta última segunda-feira (17/8), aos 98 anos, vítima de causas naturais. Em meio a perda, a atriz, que iniciou na carreira ainda nova, aos 15 anos, viralizou pelas suas fotos na época em que ainda era jovem.

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A artista, cujo nome de batismo era Laurinda de Jesus Cardoso, brilhou no rádio, teatro, televisão, cinema e até dublagem. Além de colecionar mais de 80 trabalhos na TV, atuou ainda em mais de 30 filmes e mais de 15 peças de teatro.

Laura Cardoso (foto: Reprodução/TV Tupi)

Filha de imigrantes portugueses, Laurinda de Jesus Cardoso nasceu em 13 de setembro de 1927, no bairro da Bela Vista, em São Paulo. Laura Cardoso viveu diversas experiências ao longo da carreira. Entre 1949 e 1980, foi casada com o ator, diretor, roteirista e produtor Fernando Balleroni, que morreu aos 57 anos, em 22 de novembro de 1980, de forma repentina.