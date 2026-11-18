Time faz parte de grande ação de marketing do próximo título da Rockstar Games que chega nesta quinta-feira (19/11). Console é um versão exclusivo baseada na identidade visual do jogo. - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Nesta quarta-feira (18/11), o time de basquete Miami Heat vai às quadras para jogar contra Milwaukee Bucks na NBA. Contudo, a partida vai ser um tanto diferente já que o time da Flórida se torna por uma noite o Vice City em uma ação de marketing da Rockstar Games para o lançamento de Grand Theft Auto VI. Além de um uniforme novo customizado para o time, a empresa enviou na última terça-feira uma mala contendo um PlayStation 5 Pro exclusivo para os membros do Heat, além de dois controles e uma cópia de GTA 6.

PS5 Pro - GTA 6 bundle has been revealed. Fique por dentro das notícias que importam para você! It’s being sent exclusively to Miami Heat players in a custom suitcase with 2 Limited Edition DualSense Controllers and a copy of the game. https://t.co/3N2VoLiIub — GTA 6 Countdown (@GTAVI_Countdown) November 18, 2026

Vários dos jogadores compartilharam nas redes sociais o presente que a gigante dos games enviou. Entre eles Davion Mitchell, Nikola Jovic e Myron Gardner que mostram com detalhes o console e agradeceram a Rockstar Games.

Marketing Pesado

O evento que o time do Miami Heat vai participar ganhou o nome de “A Night at Vice City” - uma noite em Vice City em português - o estádio oficial do time da NBA, o Kaseya Center na cidade de Miami, também recebeu um letreiro temático escrito: “Bem-vindos a Vice City”.

Além da entrada, a quadro do jogo também foi tematizada nas cores e estilo visual de Grand Theft Auto VI. Até as lanchonetes internas foram customizadas com as marcas fictícias do jogo o “Burger Shot” e “Cluckin' Bell”.

E como a empresa mãe da Rockstar, a Take Two, também é dona da maior franquia de basquete dos games, o NBA 2K, os jogadores digitais do Miami Heat também vão receber uma skin temática de Vice City no título e uma arena especial na cidade fictícia. Um dos craques americanos, Bam Adebayo, publicou nas redes sociais uma arte especial de NBA 2K com ele no novo uniforme dos jogadores de Vice City.

O jogo temático de basquete acontece nesta quarta-feira, 18 de novembro de 2026, às 21h (horário de Brasília) e vai contar com transmissão tanto na ESPN, quanto no Disney+.

GTA 6 está em desenvolvimento há pelo menos 13 anos dentro da Rockstar Games. O título contará com a primeira dupla de protagonistas que será um casal e vai viver aventuras de crime ao melhor estilo Bonnie e Clyde. Lucia Caminos e Jason Duval vão explorar Leonida, o estado de uma versão fictícia da Flórida, nos Estados Unidos.

Grand Theft Auto VI já está disponível para compra na pré-venda. O título chega ao PlayStation 5 e Xbox Series X|S em 19 de novembro.