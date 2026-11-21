Entrevista // Socorro Acioli

Como nasceu a crônica Azul Brasília?

Eu fui criada por uma tia engenheira agrônoma que era funcionária do Ministério da Agricultura. Ela fez o concurso para o Ceará, mas foi chamada para ficar um ano em Brasília, no Ministério da Agricultura, e ela me mandava cartas falando de Brasília, do projeto do Lúcio Costa, do plano piloto. Ela descrevia Brasília e eu, super imaginativa, construí uma ideia utópica de cidade, porque ela também era muito apaixonada por Brasília. Fui construindo essa Brasília da minha imaginação, com muito amor pela cidade. Depois conheci a cidade e confirmei. Poderia ter sido uma decepção, eu poderia ter visto uma cidade muito diferente do que imaginava, mas confirmei aquela cidade dos sonhos da das leituras das cartas da minha tia.

Você quase foi dissuadida de ser escritora. Como a persistência te levou para a literatura?

Eu escrevo desde criança e queria ser escritora desde criança. Fui dissuadida da ideia, porque me disseram que não era profissão, que era uma coisa que se faz nas horas vagas, mas que profissões são outras coisas. Então, eu fui fazer jornalismo por dois motivos. Primeiro, porque era a profissão onde você aprende a escrever. Não é só isso, mas é uma das coisas. Eu achava que não ia voltar a escrever nunca, que não ia funcionar. Pouco a pouco, fui recebendo convites para escrever literatura, mas eu achava que não dava, que eu tinha que fazer outra coisa. Quando estava perto de terminar a faculdade, o Lira Neto, que era editor do Jornal Povo, criou uma coleção chamada Terra Bárbara, com perfis biográficos e textos curtos. Ele me perguntou se eu não queria escrever alguma coisa para essa coleção e eu escrevi sobre o Frei Tito de Alencar Lima, a pedido do Frei Beto. Depois me convidaram de novo para escrever outro, sobre a Raquel de Queirós. Depois, me convidaram para escrever livros para crianças, crônicas, poesias. O primeiro livro que eu realmente decidi escrever foi A cabeça do santo, por causa da oficina do Garcia Márquez.

Por que, na sua opinião, os romances fizeram tanto sucesso?

Eu fui entendendo aos poucos, pelas coisas que as pessoas me dizem. Escuto muito e uma coisa que deixa muito feliz é ouvir muitas pessoas dizendo que é o primeiro livro de literatura que leram na vida. Pessoas mais velhas ou com baixa escolaridade, ou que nunca tinham se interessado. Escuto também que o livro é muito presenteado porque tem algumas características: capítulos curtos, história fácil de acompanhar, linguagem que eu me esforcei muito para ser simples. Então, vai conquistando os leitores no boca a boca, a gente não tem explicação.

E de onde vêm essas histórias? E essa relação com a religiosidade?

As minhas famílias paterna e materna são de cidades pequenas, do interior, e a relação das pessoas mais simples e com menos escolaridade, como eram as pessoas da minha família, com a religiosidade é quase de única via de salvação. Agora, a gente tem uma melhora muito grande na condição de vida no Nordeste, mas na minha infância, a seca e a fome ainda eram grandes problemas. A fé consolava. Eu fui criada por uma família muito católica, uma avó muito católica e com todo esse repertório de romarias, de festejos religiosos. Cresci interessada em religiões e manifestações de fé no geral, é uma coisa que faz parte da minha forma de pensar a vida. Isso vai para as minhas histórias e para os meus personagens. E sou muito atraída por histórias reais relacionadas com a fé. Uma cabeça de santo no meio da rua é uma sorte muito grande, você nascer num lugar que tem isso!

O que você trouxe de mais importante da oficina com Gabriel Garcia Marquez?

Foi uma oficina curta, de uma semana, mas o que mais marcou foi ser legitimada por ele, ter uma história escolhida por ele. Isso, logicamente, sanou aquele medo que eu tinha de não conseguir um dia escrever uma história de ficção. E ele disse coisas pontuais que me marcaram. Por exemplo: alguns escritores dizem que começam a escrever um livro de um tema, de uma imagem, de um sentimento inicial e que não planejam o que vai acontecer, seguem um fluxo criativo. E ele dizia exatamente o contrário: não sente para escrever antes de ter um eixo planejado e pense quais são os fatos principais da sua história dentro desse eixo, não se perca dele. Esse planejamento é muito importante para o tipo de história que eu escrevo. Se eu não tivesse essa disciplina e esse método, não teria conseguido. Outra coisa que ele falava era: tente resumir a sua história do jeito que você resume a história do Chapeuzinho Vermelho. A gente só consegue saber a história que vai contar quando consegue resumir.

Sobre os filmes A cabeça do santo e Oração para desaparecer, você se envolveu?

Não, eu não quis saber. A cabeça do santo está mais adiantado e eu não quis saber do roteiro, porque acho que o que eu tinha que contar, eu contei no livro. O cinema é outra linguagem, e eu prefiro que as pessoas que entendem de cinema cuidem do roteiro. Então, quem fez o, quem está fazendo o roteiro é a Natália Maia. Alguns atores já foram divulgados, mas não se sabe quem vai ser o Samuel. Tem uma grande possibilidade, mas eles me pediram muito para não contar, porque eu tenho um grave problema de contar as coisas do filme sem poder. Eu contei que o Antônio Pitanga estava no elenco, mas não era para ter contado, e que a Agnês Nunes vai fazer a Rosário, também não era para contar. Mas agora o Samuel, eu preciso guardar. Esse elenco está sendo definido até o final do ano, porque tem o Carnaval e tem a Unidos da Tijuca.

A Cabeça do santo vai ser enredo da Unidos da Tijuca no Carnaval 2027, no Rio de Janeiro. Como vai ser sua participação?

Eu, que nunca pulei um carnaval na minha vida, vou estrear na Sapucaí em cima do carro. Está sendo incrível também o processo, está acontecendo ao mesmo tempo filme e carnaval. Inclusive, o pessoal da Unidos da Tijuca está bem ligado com a equipe do filme, com a Joana, alguns atores do filme vão desfilar também. E o filme vai ser rodado no Ceará, a gente faz questão que a maior parte da equipe, tanto equipe técnica quanto de atores e atrizes, seja cearense, seja nordestino, com algumas exceções.